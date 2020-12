Egy bolygótól lophatott anyagot egy elpusztult csillag

Kép: ESA/Hubble / CC BY 4.0

Spektroszkópos vizsgálatok alá vették a GD 424 jelű, közelmúltban azonosított fehér törpét – számol be a Phys.org. A friss tanulmány újabb részleteket fed fel az objektum egyedi atmoszférájáról.

A fehér törpék kisebb tömegű csillagok hátramaradt, tömör magjai. A fehér törpék légköre többnyire héliumból épül fel, az ismert objektumok 25-50 százaléka ugyanakkor héliumnál nehezebb elemek nyomait is mutatja. A kutatók azt feltételezik, hogy ezen anyagok széthullott bolygóktól származhatnak.

Paula Izquierdo, a La Laguna-i Egyetem munkatársa csapatával átfogó elemzés alá vette a GD 424-et. Az objektum héliumos atmoszférájában szokatlanul jelentős mennyiségű hidrogén is található, de a nehezebb elemek (pl. oxigén, magnézium, kálcium, szilícium) is kimutathatóak. A szakértők a William Herschel Távcsövet és a Keck Obszervatóriumut hívták segítségül, emellett az Európai Űrügynökség Gaia űrtávcsövének adatait is felhasználták.

Az eredmények alapján a GD 424 tényleges hőmérséklete nagyjából 16 560 Kelvin-fok (16 286 °C), sugara és tömege századrésze a Napénak. A vizsgálat során 11, a héliumnál nehezebb elemet mutattak ki az objektum légkörében, köztük oxigént, kálciumot, nikkelt, szilíciumot és vasat. A csapat úgy véli, hogy a hidrogént és ezen anyagokat egy bolygó vegyületeinek elnyelésével szívta fel a fehér törpe. A kutatók bíznak benne, hogy az objektum tovább vizsgálatával többet is kideríthetnek a bolygóról.