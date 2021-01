Veszélyes növényvédők segíthetnek az antibiotikum-rezisztencia elleni harcban

A nitro-heteroaromás anyagok közé tartozó egyik rovar- és gombaölő-csoport (N-aril-C-nitroazolok) az emberi egészségre is igen veszélyes, még mutációkat is képes előidézni. Mivel az ilyen vegyületeket meglehetősen keveset használják, nincs sok adat róluk a szakirodalomban. Az utóbbi időkben ugyanakkor több szakértő is felvetette, hogy az anyagok segíthetnének a baktériumok elleni harcban.

A 2000-es évek eleje óta folynak a kísérletek, hogy csökkentsék a vegyület káros hatásait. Egy friss tanulmányban Szergej Csuprun, a Szentpétervári Állami Egyetem munkatársa és kollégái újabb eredményeket értek el az anyagok vizsgálatában – számol be a Phys.org.

A csapat szerint az OTB-021 jelű vegyület hatékony a tuberkulózis érzékenyebb kórokozóival szemben, az ESKAPE csoport ellen viszont már kevésbé. Az ESKAPE csoportba olyan baktériumok tartoznak, melyeknél a legnagyobb eséllyel fejlődhet ki antibiotikum-rezisztencia. Ezen kórokozók: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter fajok, melyek hazánkban is a kórházi fertőzések leggyakoribb okozói.

Sok kutató úgy véli, hogy a modern orvoslás egyik legnagyobb kihívását éppen az ilyen, az antibiotikumokkal szemben ellenállóságot kialakító baktériumok jelentik.

Hogy erősítsék a vegyület képességeit, Csuprunék módosították az OTB-021-et, így hozva létre egy tömörebb, aromás nitrogénben gazdag magot. Az így kialakított anyag már képes volt felvenni a harcot az ESKAPE kórokozókkal, a hatásos mennyiség ráadásul az ismert antibiotikumokéval közel megegyező volt. A szakértők bíznak benne, hogy eredményeik hozzájárulhatnak a megbízhatóbb gyógyszerek kifejlesztéséhez.