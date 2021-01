Háromezer nap a vörös bolygón

2021. január 12-én töltötte el 3000. marsi napját, azaz solját a NASA Curiosity robotja a vörös bolygón – számol be az űrhivatal oldala. A marsjáró 2012. augusztus 6-án érkezett meg az égitestre, azóta pedig folyamatosan gyűjti az értékes adatokat. Jelenleg az 5 kilométer magas Mount Sharpot mássza meg, melynél 2014 óta folytat vizsgálatokat.

A 3000. nap alkalmából a NASA a Curiosity egyik újabb panorámaképét is bemutatta. A fotó összeállításához szükséges 122 felvétel 2020. november 18-án készítette a robot fő szeme, a Mastcam nevű kamera. A kép közepén látható a Mount Sharpot körülölelő, 154 kilométer átmérőjű, Gale-kráter északi pereme rajzolódik ki a horizonton. A jobb oldalon a Mount Sharp rétegei láthatóak, melyeket az egykori folyók és tavak alakítottak évmilliárdokkal ezelőtt.

Kép: NASA/JPL-Caltech/MSSS

A térségre jellemző, íves sziklateraszok akkor jönnek létre, amikor egy lejtőn lágyabb és keményebb rétegek is megtalálhatóak. Ahogy a lágyabb kőzetek erodálódnak, a keményebbek szirteket hoznak létre, így alakítva ki a padszerű formációkat. Az alakzatok földcsuszamlások hatására is megjelenhetnek. Ashwin Vasavada, a Curiosity programjának kutatója és a NASA Jet Propulsion Laboratory munkatársa szerint izgatottan próbálják kideríteni, hogy a formációk milyen szerepet tölthettek be a Gale-kráter ősi környezetében. A szakértők úgy gondolják, hogy a térség egykor rendkívül barátságos volt, talán az élet számára is alkalmas lehetett.

A Curiosity jelenleg a Glen Torridon nevű agyagos régión halad át, folytatva példátlan vizsgálatait.