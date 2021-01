100 millió éves világító bogarat találtak

Szakértők egy csoportja egy 100 millió éves biolumineszcens rovart azonosított, amely borostyánban konzerválódott – számol be a Phys.org. A felfedezés segíthet jobban megérteni a szentjánosbogarak és a hasonló állatok evolúcióját.

A kutatók nagyjából 3500 biolumineszcens bogárfajt ismernek, közéjük tartoznak a szentjános-, a csillag- és a parázsbogarak. Az állatoknál a fénykibocsátás számos feladatot láthat el, segítheti többek közt a párok odavonzását, illetve a ragadozók elriasztását. Bár ezen rovarokat régóta vizsgálják a szakértők, fejlődésükről viszonylag keveset tudni.

Dr. Chenyang Cai, a Bristoli Egyetem munkatársa szerint a legtöbb biolumineszcens rovar viszonylag kicsi és puha, ezért ritkán konzerválódnak, a friss tanulmányban bemutatott észak-mianmari lelet ugyanakkor kivételes állapotú. A hím potrohán található világító szerv azt bizonyítja, hogy a most leírt Cretophengodidae család tagja már 100 millió éve is képesek voltak fényt előállítani.

A biolumineszcens fajok többsége a pattanóbogár-szerűek közé tartozik, ezen csoporton belül egymástól függetlenül, többször is kialakult a világító képesség. A most azonosított állat egy hiányzó láncszemet képez a hasonló rovarok evolúciójában. A szakértők úgy gondolják, hogy a pattanóbogaraknál a biolumineszcencia eredetileg a lárvák védelmét szolgálhatta, a kréta korra aztán a ragyogás a kifejlett egyedeknél is megjelent.