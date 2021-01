Tízezrek életét menthetnénk meg a tiszta levegővel

Egy friss jelentés alapján évente 50 ezer európai életét menthetnénk meg, ha tartanánk a WHO által javasolt légtisztasági szintet – számol be az AFP-re hivatkozva a Phys.org. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a légszennyezés évente 7 millió embert öl meg világszerte, a városokban különösen súlyos a helyzet.

A WHO szakértői úgy véli, a finom szemcsék (PM2.5) esetében a koncentráció a levegőben nem haladhatja meg a 10 milligramm per köbméteres értéket. A nitrogén-oxidnál a határt 40 milligramm per köbméternél húzták meg.

Az új tanulmány alapján a fenti két szennyezőanyag Európában mintegy ezer városban okoz idő előtti haláleseteket. A számítások szerint a PM2.5 és a nitrogén-oxid biztonságos szintre történő korlátozásával több mint 51 ezer európait védhetnének meg évente, ha pedig a rekord alacsony koncentrációt is el tudnánk érni, éve 125 ezer ember menekülhetne meg. Mark Nieuwenhuijsen, a Barcelonai Globális Egészségügyi Intézet munkatársa úgy véli, a friss eredmények is igazolják, hogy sok város még ma sem tesz eleget a légszennyezés elleni harcban.

A kutatók a légszennyezési és halálozási adatokat kombinálva a legszennyezettebb városok rangsorát is felállították. Az adatok alapján a nitrogén-oxidot tekintve Madrid az egyik legveszélyesebb hely, a PM2.5-koncentráció pedig a Pó-völgyben, Magyarországon Lengyelországban és Csehországban okoz magas halálozást. Összességében a vizsgált városi lakosság 7 százaléka volt kitéve az ajánlottnál magasabb nitrogén-oxid, és 84 százaléka az előírtnál magasabb PM2.5-szintnek.