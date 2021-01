Változik a Mars mosolygó krátere

A Mars körül keringő MRO (Mars Reconnaissance Orbiter ) nevű szonda nagy felbontású HiRISE kamerája 2006 óta figyeli a marsi felszín változásait, így a déli sark közelében lévő területet is. Ez a régió különösen érdekes, mivel a felszíni szén-dioxidból kialakult jég, vagyis a szárazjég évszakosan hol szublimál (szilárd halmazállapotúból a folyadékfázis kihagyásával közvetlenül gázzá válik), hol pedig felhalmozódik. A szonda először 2007-ben örökítette meg a mosolygó arcra emlékeztető krátert, ezután számos további alkalommal is sor került a fotózására.

A 2007-ben készült első kép a mosolygó kráterről. Forrás: NASA/JPL/UArizona

A kráter változásait igazán csak úgy ítélhetjük meg, ha a marsi év hasonló időszakában készült felvételeket hasonlítjuk össze, ehhez a 2011-es és a 2020-as fotókat érdemes megnézni. Az összehasonlítást a kamerát üzemeltető Arizonai Egyetem készítette.

Egymás mellett a 2011-es és a 2020-as felvétel, így a változásokat könnyebben meglátjuk. Forrás: NASA/JPL/UArizona

A mosolygó kráterben a domborúnak tűnő felületek valójában homorúak, vagyis ezek mélyedések. A fény beesési szöge miatt tűnnek pont fordítottnak, mivel agyunk a felülről érkező fényhez szokott, és ez alapján értelmezi a látottakat is. A képet 180 fokkal elforgatva már a megfelelő felületet látjuk, ám ezzel eltűnik a kráter mosolya. A „svájci sajt” területnek hívott régióban számtalan kerekded gödör alakul ki a jég szublimációja miatt, és van olyan felvétel, amelyen érzékelhető ezek gödör volta.

A „svájci sajt” régió e felvételén már valóban gödrökként érzékeljük a jégben kialakult lyukakat. Forrás: NASA/JPL/UArizona

A Mars vörös felszínén fehéren rakódik ki a fagyott szárazjég, ennek köszönhetően a mennyiségében bekövetkezett változások szembetűnőek, és akár egy éven belül, akár hosszú távon alkalmasak arra, hogy a marsi folyamatokat jobban megértsük a segítségükkel. A mosolygó krátert is e jég tölti ki, ám egyes helyeken szublimált belőle, s ennek hatására rajzolódott ki az arcra emlékeztető mintázat. A felszínt borító jég mennyiségének változásai miatt a kráter mosolya is változik. Megfigyelhetjük, hogy a korábban két gödörből álló orr egybeforrt, hasonlóképp szélesebbé vált a mosolygó száj is egy korábban különálló gödörrel összenőve. Ugyanilyen változásokat láthatunk a szemeken, vagy a homlok egyes részein. Ha a 2007-ben készült felvétellel vetjük össze a legfrissebbet, még szembetűnőbbek a különbségek.