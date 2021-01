Ez lesz az első teljesen civil legénység az Űrállomáson

A vállalatot egy volt NASA-programvezető, Michael Suffredini alapította, s a most bejelentett Ax-1 nevű küldetésén kel útra Föld körüli pályán az első teljesen civil legénység. Az utasok fejenként 55 millió dollárt fizetnek a 10 napos kirándulásért, amelynek pontos időpontja az ISS-en zajló egyéb tevékenységektől függ, de elméletben már egy év múlva sor kerülhet rá. A csapat a SpaceX legénységi Dragon űrhajójával kel majd útra. Már mind a négy fő átesett az orvosi alkalmassági vizsgálatokon, és hamarosan megkezdik a 15 hetes kiképzésüket is.

A legénységet egy volt NASA-űrhajós, Michael López-Alegría irányítja majd, ő egyébként az Axiom Space elnökhelyettese is. 20 évig dolgozott a NASA-nál, ez alatt 4 alkalommal járt az űrben, legutoljára 2007-ben.

A küldetés pilótája az amerikai Larry Connor befektető-vállalkozó, 71 évesen a második legidősebb személy lesz, aki az űrbe jut (a legidősebb John Glenn, aki 77 évesen repült másodszorra). Connor 16 különböző típusú repülőgépet tud vezetni, versenyzett az USA műrepülő-bajnokságán is, de emellett hegymászásban, autóversenyzésben és raftingban is gyakorlott. Ő lesz az első magánszemély, aki a Crew Dragon pilótájaként utazik.

Az 50 éves kanadai Mark Pathy befektető a 11. kanadai lesz, aki a világűrbe juthat. Az izraeli Eytan Stibbe befektető, aki a Columbia űrsikló katasztrófájában elhunyt első izraeli űrhajós, Ilan Ramon barátja volt, 63 évesen repülhet, a világűrben járók közt a harmadik legidősebbként. (López-Alegría szintén 63 éves lesz a küldetés idején, de ő 5 hónappal fiatalabb, mint Stibbe.) López-Alegría „helyettese” Peggy Whitson lesz, aki szintén elvégzi majd a szükséges kiképzést, a rekorder űrhajósnő 2018-ig dolgozott a NASA kötelékében.

A tervek szerint így néz majd ki az Axiom által építendő magán űrállomás. Forrás: Axiom Space

Az Ax-1 küldetés egy sorozat első repülése lesz, és egyúttal tesztként is funkcionál majd, hisz az Axiom Space fő célja egy privát űrállomás létesítése. Ehhez 2024-ben saját modult is szállítanak majd az ISS-re, később több hasonló szegmens hozzáépítésére is lesz lehetőség. E szegmensek felszerelését követően, az ISS élettartamának végével az Axiom egysége saját áramellátást kap, leválik majd a szétszerelendő Űrállomásról és önállóan kering a Föld körül. Ezzel folytatódhat majd az emberi jelenlét is az alacsony Föld körüli pályán az ISS küldetésének befejezését követően is.