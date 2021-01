Új magyar technológia forradalmasítja az angiográfiás vizsgálatokat

Az innovációt a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán már napi szinten alkalmazzák a perifériás érbetegségekkel kapcsolatos beavatkozásoknál, például érszűkületek diagnosztikájánál vagy értágító kezelések során – olvasható a Semmelweis Egyetem weboldalán közzétett írásban. A klinika a cég első számú együttműködő partnere. A Kinepict a közelmúltban 1,5 millió eurót nyert el az Európai Unió legrangosabb innovációs pályázatán.

A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető haláloknak számítanak, hazai szinten az összes halálozás feléért a keringési rendszer zavarai felelősek. A kardiovaszkuláris betegségeken belül körülbelül 500 ezer embert érintenek az érrendszerrel kapcsolatos elváltozások (pl. érszűkület, érelmeszesedés), amelyek angiográfiás vizsgálattal mutathatók ki – a Semmelweis Egyetemről indult start-up cég, a Kinepict találmánya ezt a hagyományos, kontrasztanyag beadása mellett végzett képalkotó vizsgálatot forradalmasítja.

A cég által kifejlesztett technológiának köszönhetően egy szoftver segítségével jelentősen javul a képminőség, miközben a klinikai vizsgálatok szerint hetven százalékkal kevesebb röntgensugár-terhelés éri a pácienst és a személyzetet, emellett 50 százalékkal kisebb mennyiségű kontrasztanyag beadására van szükség az eljáráshoz, amely szintén a beteget érő terhelést csökkenti – mutatott rá dr. Szigeti Krisztián és dr. Osváth Szabolcs, a Kinepict két vezetője, akik a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének tudományos főmunkatársai.

Az erekről készült röntgenfelvételek képét 30-40 éve változatlan módon dolgozzák fel, ezt helyezi teljesen más alapokra az új szoftver, ami a képek matematikai kiértékelését változtatja meg. A technológia a kinetikus képalkotás elvére épülve több röntgenkép egymás utáni sorozatából származó adatgyűjtésből és elemzésből áll – részletezte dr. Osváth Szabolcs. Az új képfeldolgozási technológia elnevezése digitális variancia angiográfia (DVA), melynek segítségével az eddigieknél több információ nyerhető ki a röntgensugarat felhasználó vizsgálatokból.

Az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján már napi szinten használják az új technológiát az angiográfiás vizsgálatok során – mondta el dr. Sótonyi Péter, a klinika Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének vezetője. A legnagyobb esetszámú perifériás intervenciós beavatkozásoknál használjuk a szoftvert, a diagnosztikus eljárások és a katéteres műtétek közben is (pl. nyaki és alsó végtagi érszűkületek vizsgálata, értágítás elvégzése). Az érgyógyászok számára nagyon fontos, hogy jó képminőséggel és minél kevesebb sugárterheléssel, valamint kontrasztanyaggal dolgozzanak, ez a technológia ezt teszi lehetővé – mutatott rá. Az új képfeldolgozási technika segítségével a veseelégtelenségben szenvedő betegeknél is biztonsággal elvégezhető az erek vizsgálata, ugyanis a szokásos jódos kontrasztanyag helyett (ami ennél a betegcsoportnál nagy körültekintést igényel), szén-dioxid használata mellett is jó minőségben látszódnak az erek a vizsgálat során. A tanszékvezető kitért arra is, hogy sokaknak segít a tudományos pályán való elindulásban is ez az innováció, már megtörtént az első PhD-védés, amelynek témája a technológia hatékonyságának elemzése volt az alsó végtag ereinek képalkotó vizsgálata során.