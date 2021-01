A NASA támogatásával valósul meg a Puli Space vízszimatoló robotja

A NASA 2020-as versenyében az volt a cél, hogy a holdi munkálatokra szánt eszközök méretét zsugorítsák, csökkentve ezzel a Holdra juttatandó terhet, gazdaságosabbá téve az űrkutatást. Az amerikai űrügynökség 225 ezer dollárral támogatja a PLWS fejlesztését, amely a tervek szerint 2022 januárjára készül el.

Fókuszban a Hold

A nemrég sikeresen végrehajtott kínai Csang’e-5 Hold-expedíció után indiai, orosz és japán

expedíciók mellett a NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services, Kereskedelmi holdi hasznos teher szolgáltatások) programjában magáncégek által fejlesztett leszállóegységek indulnak égi kísérőnkre: 2021 második felében az Astrobotic és az Intuitive Machines, 2022-ben a Masten Systems, 2023-ban ismét az Astrobotic űrszondái visznek többek között NASA műszereket és kis méretű holdjárókat is a Holdra.

Ezeknek az expedícióknak fontos feladata a holdi erőforrások feltérképezése és azok kiaknázási lehetőségének vizsgálata. Ez az ún. ISRU-elv, azaz a helyszínen megtalálható erőforrások felhasználása. A Holdon jelenleg az ISRU lehetőségek első számú jelöltje a víz, pontosabban a vízjég, amelyből nyilván a jövőbeli Hold-telepesek vízellátását lehetne biztosítani, de még fontosabb, hogy rakéta üzemanyagként is szolgálhat, hiszen elektrolízissel hidrogént és oxigént tudunk belőle előállítani. A legutóbbi kutatási eredmények szerint a Holdon akár 40 ezer négyzetkilométernyi felületen is találhatók ún. „jégcsapdák”, azaz potenciális jéglelőhelyek. Ezek felderítése kiemelt fontosságú, hiszen azt továbbra sem tudjuk, hogy ezeken a helyszíneken valóban van-e vízjég, és ha igen, milyen koncentrációban.

Puli Lunar Water Snooper

A Puli Lunar Water Snooper sematikus felépítése a három CMOS szenzorral és a vezérlőegységgel Forrás: Puli Space

A Puli „vízszimatolója” három professzionális CMOS képérzékelő szenzor segítségével méri a

kozmikus sugárzást és az annak hatására a holdi talajból, az ún. regolitból érkező különböző energiájú neutronok számát. CMOS szenzorok használata képdigitalizálásra ma már mindennapos a mobiltelefonokban és a webkamerákban is.

A PLWS a speciális bevonattal ellátott szenzorok segítségével képes detektálni a neutronokat, ezáltal azonosítani a hidrogént (vízjeget) és mérni annak a holdi talajban (regolit) lévő mennyiségét és eloszlását. A műszer extrém kis tömege és mérete pedig különösen alkalmassá és bevethetővé teszi, akár egy 2 kilogrammos holdjáró hasára szerelve is.

„Drágám, összepréseltem a NASA hasznos terhét” – a folytatás

A közeljövőben ilyen, nagy felbontású vízjég-térképeket készíthetünk a Holdon a Puli vízszimatolójának méréseiből Forrás: Puli Space

A verseny folytatásában az első rész díjazottjai vehettek részt. Végül tíz csapat adott be részletes

pályamunkát: ebben azt kellett bemutatni a csapatoknak, hogy hogyan fogják megvalósítani

elképzelésüket a gyakorlatban. Részletes projektterv, költség- és kockázatelemzés, a rideg holdi

körülmények pontos figyelembevétele, ennek megfelelően pedig legalább három, működő, holdi

éles bevetésre kész eszköz elkészítése 2022. január 28-ig: ezek voltak a szigorú bírák szempontjai.

A zsűri végül a rendelkezésre álló pénzügyi keret megemelésével összesen négy projektet díjazott, és külön kiemelte a beküldött pályázatok kiemelkedően magas színvonalát.

A holdi erőforrások felderítésére alkalmas eszközök közül egyedül a Puli vízszimatolója került be a díjazottak közé, és kap 225 ezer dollár támogatást a megvalósításhoz.

Pacher Tibor, a Puli Space vezetője szerint: „Óriási elismerést kaptunk a világ vezető űrügynökségétől, nagyon boldogok és büszkék vagyunk. Hihetetlen közösségi munkával értük el ezt az eredményt, tíz év küzdelmei után úgy érezzük, megérdemeltük a sikert. Külön öröm számomra, hogy kiváló hazai partnereket tudtunk megnyerni, nagyon erős csapattal vágunk neki a feladatnak. Hiszünk abban, hogy közös munkával Magyarország is be tud lépni azon országok nagyon szűk csoportjába, akik képesek egy másik égitest elérésére, és részt vehetnek a Hold erőforrásainak hasznosításában, egy új, innovációra építő gazdaság kialakításában. Széchenyi szavaival élve: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

A vízjég-detektor, a Téridő Plakett és a holdjáró fejlesztése, valamint ezek Holdra juttatása csupán az egyik célja a Puli csapatának. A projektben résztvevők hisznek abban, hogy ez hazánk számára óriási elismerést és presztízst jelent, hiszen a világ nagyhatalmai mellett egy kis ország, Magyarország is ott lehet azok között a nemzetek között, amelyek elsőként küldtek eszközöket a Holdra.