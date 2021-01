Milyen volt egy tirannoszaurusz bébi?

Forrás: University of Alberta / Greg Funston

A kifejlett tirannoszaurusz a világ egyik legnagyobb termetű ragadozója volt, ám az első lépéseiket megtevő kicsinyeik mindössze akkorák lehettek, mint egy border collie, számolt be az Edinburgh-i Egyetem és az Albertai Egyetem.

Egy paleontológusokból álló kutatócsoport, amelyet az Edinburgh-i Egyetem szakembere vezetett, Kanadában és az USA-ban előkerült állkapocs-kövületek elemzésével jutott a fenti következtetésre. Ezek az első ismert tirannoszaurusz-embrió kövületek a 12 méter hosszúra, 8 tonnásra megnövő hatalmas állat korai egyedfejlődéséről árulkodnak.

A csonttöredékek 3D szkennelését követően derült ki, hogy azok egy tirannoszaurusz bébihez tartoztak, amelyek, a csontmaradványok mérete alapján kb. 1 méteresek lehettek a kikelésük idején. A kutatók azt is kiszámították, hogy a tirannoszaurusz tojásai – ilyenekre eddig még nem bukkantak sehol – nagyjából 43 cm hosszúak lehettek. Az ekkora tojásokhoz vastag héjnak kellett tartoznia, amelyek viszont elméletileg jól konzerválódnak, mégse találtunk eddig egyetlen tirannoszaurusz-féle tojást sem. Elképzelhető, hogy ezek az óriás ragadozók lágy héjú tojást raktak? A most kinyert információ elősegítheti, hogy a jövőben felismerjék a tirannoszauruszok tojásait, és talán a tipikus lelőhelyek ismeretében kutatásokat végezve előbb-utóbb az áhított tirannoszaurusz tojásokra is rábukkannak majd a szakemberek.

Az elemzésekből kiderült, hogy a 3 cm hosszú alsó állkapocs darabka magán hordozza a tirannoszauruszokra jellemző tulajdonságokat, mint például a határozott vonalú áll, és e fizikai tulajdonságok már az állatok kikelésekor is jelen voltak. Az állkapocsban növekedésnek indult fogak állapotából bizonyossággal levont következtetés szerint az egyed még embrió volt, az embriófejlődés második szakaszából.

Az embrió állkapocsdarabja, amely alapján a méréseket elvégezték. Forrás: University of Alberta / Greg Funston

Bár a több mint 70 millió éve élt tirannoszauruszok a leginkább tanulmányozott dinoszaurusz-családok közé tartoznak, nem sokat tudunk a legkorábbi fejlődési szakaszaikról, mivel az eddigi ismert kövületeik vagy kifejlett, vagy a mostaninál jóval nagyobb fiatal egyedekről maradtak ránk.

„Ezek a csontok adják az első bepillantást a tirannoszauruszok korai fejlődésébe, megismerhetjük általuk a tirannoszaurusz bébik méretét és kinézetét. Azt is tudjuk már, hogy a tojásból valaha kikelt fiatal állatok legnagyobbjai voltak, és nagyon hasonlóan nézhettek ki, mint a szüleik – ez pedig jó jel arra nézve, hogy a jövőben még több maradványukra bukkanhassunk rá” – mondta dr. Greg Funston, az Edinburgh-i Egyetem Földtudományi Karának szakembere, a Canadian Journal of Earth Sciences folyóiratban közzé tett tanulmány vezető szerzője.

Művészi elképzelés egy, a tojásból nemrég kikelt tirannoszaurusz bébiről. Forrás: University of Alberta / Julius Csotonyi

Az USA Montana államában talált 3 centis állkapocsdarabka valószínűleg egy Daspletosaurus nembe tartozó állaté volt, és már a fogak kialakulása is tetten érhető benne. A kanadai Alberta államban talált tirannoszaurusz-féle bébi karomkövületével összevetve kideríthető, hogy minimum mekkora lehetett egy frissen kikelt egyed. Egy ugyanitt előkerült, az állkapocs elülső részéből fennmaradt fog az Albertosaurus sarcophagus faj egyedéhez tartozhatott. E fog is magán hordozza már a tirannoszaurusz-félékre jellemző, őket más theropodáktól megkülönböztető erejű tulajdonságokat. Hiányoznak azonban még róla azok a hegyek, amelyek a felnőtt egyedek fogaira oly jellemzőek. A kanadai bébi tirannoszaurusz nagyjából 110 centi hosszú lehetett, az USA-béli embrió pedig 70 centis, érdekes módon a leletekből számított méretük jól egyezik azzal, amelyet Dale Russell paleontológus még az 1970-es években megjósolt.

A két különböző, igen távoli lelőhely közt fennálló hasonlóságok engednek arra következtetni, hogy milyen fészkelőhelyeket kedvelhetett a 75-71,5 millió éve élt őshüllő, ezek ismeretében pedig céltudatosan lehet a hasonló helyeken további bébi tirannoszauruszok maradványait kutatni majd.