Egy hold őrizheti a marsi légkör maradványait

Egy friss tanulmány alapján a Mars Phobos nevű holdja sokat elárulhat a vörös bolygó történetéről és eltűnt atmoszférájáról – számol be a Space.com. A szakértők úgy vélik, hogy az objektum közeli pályája révén képes volt felvenni oxigén-, szén-, nitrogén- és argonionokat a Mars légköréből, ezek egy része pedig még mindig fellelhető lehet a holdon.

A kutatók a NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) szondájának adatait elemezték, az űreszköz 2014 óta vizsgálja a bolygó atmoszféráját. A MAVEN naponta ötször a Phobos pályáját is keresztezi. A szonda STATIC nevű – részben az ionok megfigyelésére használt – műszerével fel tudták mérni, hogy a Mars töltött részecskéi miként lehettek jelen egykor a hold pályáján. A csapat az eredmények alapján arra is következtetett, hogy az ionok milyen mélyen ágyazódhattak be a Phobos talajába.

A kutatók szerint a részecskék néhány száz nanométerrel a felszín alatt lehetnek. „Tudjuk, hogy a Mars légköre az űrbe áramlott, és már azt is tudjuk, hogy egy része a Phoboson kötött ki” – mondta Quentin Nénon, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem munkatársa és a tanulmány vezető szerzője. Mivel az objektum kötött tengelyforgású, azaz mindig egyazon oldalát mutatja a vörös bolygó felé, egyik oldalán jóval több marsi ion halmozódhatott fel.

A hold felszíne légkör és geológiai folyamatok hiányában kifejezetten lassan változhat, éppen ezért amennyiben sikerülne közelről megvizsgálni a felszínét, az segíthetne a Mars elveszett atmoszférájának alaposabb megismerésében. Korábban több alkalommal is terveztek missziót a Phobosra, de még az elindított küldetések sem jártak sikerrel – annak idején a Szovjetunió/Oroszország és Kína próbálkozott hasonlóval. A japán űrügynökség a tervek szerint 2024-ben juttathat űreszközt a holdra, a robot pedig értékes mintákat is be fog gyűjteni a felszínről.