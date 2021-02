Videójátékkal mérték fel a malacok intelligenciáját

Egy friss tanulmány alapján a Sus nembe tartozó egyes sertésfajok lenyűgöző viselkedési és mentális rugalmassággal rendelkeznek – számol be a Phys.org. A kísérletben a szakértők négy állatot tanítottak be, hogy egy egyszerű, joystickkel irányítható videójátékot használjanak. Noha hasonló feladatokat jellemzően főemlősöknek szoktak adni, a malacok láthatóan bizonyos mértékig megértették a játékot.

A vizsgálatban két Yorkshire sertés, Hamlet és Omlette, illetve két törpemalac, Ebony és Ivory vettek részt. Az állatoknak először orrukkal kellett irányítaniuk a joysticket, miközben egy monitort néztek, majd megismerték magát a játékot is, melyben a kurzort kellett négy célhoz eljuttatni. Mindegyik disznó megértette, hogy a joystickkel képes befolyásolni a monitoron látottakat, ami lenyűgöző eredmény. „Nem kis bravúr, ha egy állat felfogja azt, hogy a viselkedése máshol is hat” – mondta Dr. Candace Croney, a Purdue Egyetem munkatársa és a tanulmány vezető szerzője. A szakértő hozzátette, az eredmények tükrében felmerül a kérdés, hogy miket tanulhatnak meg még a disznók, illetve hogy miként hathat rájuk a tanulás.

A kutatók eddig is tudták, hogy a sertések taníthatók bizonyos dolgokra. Az új vizsgálatban a szakértők táplálékkal jutalmazták az élőlényeket, de kiderült, hogy a társas érintkezés is hat kitartásukra. Amikor például elromlott a jutalomadagoló, az egyedek szóbeli ösztönzésre is folytatták a munkát.

A sertések nem voltak olyan ügyesek, mint a főemlősök, fontos azonban kiemelni, hogy a tesztet nem is rájuk szabták.