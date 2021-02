Különös vázú ammoniteszre bukkantak Japánban

Az ikonikus kövületeket hagyó ammoniteszek csigaházra hasonlító, ám lapított mészvázai jól ismertek, hazánkban is számos helyen láthatóak a sziklafalakba zárt maradványaik. Volt azonban olyan csoportjuk is, amelynek váza kicsavarodott, ezek közt az ún. heteromorf ammoniteszek közt is különleges volt a nemrégiben felfedezett faj, amely a Yezoceras elegans nevet kapta.

A japán Mikasza Városi Múzeum és a Jokohama Nemzeti Egyetem paleontológus kutatója, Dr. Daiszuke Aiba vezette csoport vizsgálatai alapján a felfedezett faj és a közeli rokon Yezocera-fajok endemikusak, kimondottan a kréta időszaki Hokkaidó térségében éltek, csak erre a régióra jellemzőek. Utoljára 1977-ben, vagyis 44 évvel ezelőtt fedeztek fel e nembe tartozó új fajt a helyi kövületek közt. A felfedezésről a Paleontological Research szakfolyóiratban számoltak be.

Az új faj kőzetből kifejtett vázai Forrás: Mikasa City Museum

A különleges kövületre a sziget északnyugati részén lévő Harboro városa közelében bukkantak rá egy 2015–17 közti terepi feltáró munka során, először csupán két példánya került elő. 2018-ban merült fel, hogy új fajról lehet szó, így ebben az évben újra kimentek a kutatók a megtalálás helyére és további 5 példányt is kiemeltek a kőzetrétegek közül. Hamarosan az is kiderült, hogy Mikasza Városi Múzeum állandó kiállításán is szerepel egy korábban talált példánya ennek a fajnak, így összesen 8 darabot tudtak alaposan megvizsgálni a kutatók.

A bal szélen az új faj, a Y. elegans, középen a feltételezett őse, a Y. nodosum, jobb szélen pedig a még nem azonosított hovatartozású legfiatalabb faj, a Y. miotuberculatum. Forrás: Mikasa City Museum

Az állat spirális vázán, amely a csigaházakhoz, vagy talán inkább kúp alakú rugóhoz hasonlít, éles fodrok sorozata található. A váz kanyarulatai nem érintkeznek egymással.

A kutatók úgy vélik, hogy a most feltárt faj egy 1977-ben leírt, kissé korábban élt Yezoceras nodosum leszármazottja lehet, a harmadik, időben hozzánk legközelebbi, egészen keskeny házú faj, a Yezoceras miotuberculatum esetében még nem világos, hogy mely korábbi faj lehetett az őse.

A Csendes-óceán északnyugati régiójában (amelynek Hokkaidó is része) ebből az időszakból számos más, szintén szokatlanul felcsavarodott vázú ammoniteszt találtak már, ezekkel szemben a normál módon felcsavarodott ammoniteszek viszont világszerte elterjedtek voltak. Egyelőre rejtély, hogy miféle környezeti körülmények uralkodhattak Hokkaido környékén akkoriban, amelyek hatására az ammoniteszek ilyen jelentősen megváltoztak.

A szép küllemű új faj nevét a lelőhelye, Hokkaidó régi elnevezése, az „Ezocsi” után kapta, latinosított formában, megtoldva e kövületekre jellemző „ceras” végződéssel, vagyis gyakorlatilag a név azt jelenti: elegáns hokkaidói ammonitesz.

Az ammoniteszek a kréta végi nagy kihalási hullámban vesztek oda.