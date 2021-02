Ügyesebbé váltak az ember közelében élő egerek

Az elméleti elképzelések szerint az ember közelében élő állatoknak jobb értelmi képességekre, innovatív, rugalmas viselkedésre van szükségük ahhoz, hogy a változatos és változékony emberi környezetben jól megélhessenek. A Max Planck Evolúciós Biológiai Kutatóintézet három szakembere az urbanizálódott, ember közelében élő házi egereket vizsgálta meg, a kutatásról a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban számoltak be. A házi egér (Mus musculus) 3-11 ezer éve él velünk, egyes alfajaival eltérő ideje osztozunk az élőhelyeken, így ideális alanynak tűntek az elképzelések összehasonlító vizsgálatához.

Számos, az ember közelében élő állat bizonyította már, hogy a különleges környezetben speciális problémamegoldó képességek, új ötletek és módszerek szükségesek a sikerhez, pl. Nagy Britanniában már 70 éve megfigyelték, hogy a kékcinegék és a széncinegék megtanulták kinyitni az ajtók elé tett tejes üvegeket, hogy beleihassanak a tápláló itókába. Nem volt világos azonban, hogy pontosan mely tulajdonságok azok, amelyekkel az állatok sikeresebbek lehetnek az emberi környezetben.

A német kutatók három alfaj hat populációjából vadon befogott példányok leszármazottait laborban továbbtenyésztették, majd az 5. generációs utódokkal végeztek vizsgálatokat. A házi egér kb. 11 ezer éve a közel-keleti növénytermesztéssel egyidejűleg társult először az emberhez, majd a mezőgazdálkodás terjedésével később más helyszíneken is megtörtént ugyanez; a vizsgálathoz választott populációk eltérő korokban társultak az emberhez.

A tesztek során hét problémamegoldó feladatot kellett az egereknek elvégezniük, a végén lisztkukac jutalom várta őket. A feladatok közt például különböző fedelek elmozdítása szerepelt, vagy egy csőből kellett az egérnek egy kis golyót kivennie, stb. Egy-egy egérrel egy nap csak egy feladatot végeztettek el, minden eseményt videóra vettek, s ezeket később kiértékelték.

Az eredmények szerint azok az egerek, amelyek hosszabb ideje az emberrel éltek, jobb teljesítményt mutattak a feladatok megoldásában, minél régebb óta társultak hozzánk, annál ügyesebben teljesítettek. Az egerek igazolták azt az elméletet, hogy minél változékonyabb környezetben él egy állat, annál jobban szüksége van a kognitív képességeire, így a különösen változékony emberi környezet kimondottan okosabbá, ügyesebbé teszi az állatokat.