A vaskorban is divatos lehetett a Bundesliga-séró

Szakértők egy csoportja egy 5 centiméter hosszú, rézből készült szobrocskára bukkant az angliai Cambridgeshire egyik vaskori lelőhelyén – számol be a Live Science. A férfit ábrázoló figura hajformája is jól kivehető, és sokban emlékeztet a Bundesliga-séróként elhíresült frizurára. Az alaknak ráadásul még bajsza is van – pont úgy néz ki, mintha az 1980-as évek egyik divatos labdarúgója lenne.

A Wimpole Estate nevű lelőhelyen 2018-ban kezdődtek meg az ásatások, a területen egy, a vaskor végétől a korai római periódusig lakott település maradványait tárták fel. A környéken rengeteg izgalmas leletet, köztük 300 darab fémből kialakított tárgyat azonosítottak – számol be a brit örökségvédelemmel foglalkozó szervezet, a National Trust weboldalán.

A nemzeti örökségvédelmi hivatal szakértői először azt hitték, hogy a szobor Cernunnost ábrázolja, utóbb azonban arra jutottak, hogy egy ismeretlen kelta istenségé a figura. A kutatók úgy gondolják, hogy a tárgy egy spatula fogóján lehetett díszítőelem. Az alak egy kör alakú nyakdíszt tart, ebben eredetileg egy berakás lehetett.

Shannon Hogan régész szerint kivételes felfedezésről van szó, amely remek állapotban konzerválódott. A kutató kiemelte, nem tudni, hogy a különleges hajkorona a korszak jellemzője volt-e, vagy csak az adott istenséget ábrázolták így. A szakértők meglehetősen keveset tudnak arról, hogy miként néztek ki a korabeli Anglia átlagemberei.