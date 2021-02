Megfejtették a Perseverance ejtőernyőjébe rejtett kódot

A közösségi oldalakon már többen bejelentették, hogy megfejtették a Perseverance kódját – számol be a Space.com. Az ejtőernyő mintázatából a missziót irányító NASA Jet Propulsion Laboratory jelmondata olvasható ki: „Merj nagy dolgokat véghezvinni”. Az üzenetben a központ koordinátáit is elrejtették.

A NASA a február 22-én mutatta be a landolásról készített videót, a felvételen többen észrevették, hogy az ereszkedést segítő ejtőernyőben a fehér-narancs minta nem szabályos. Allen Chen, a leszállás folyamatát irányító szakember a sajtótájékoztatót megerősítette, hogy az ernyőn egy kód látható. A NASA munkatársai egyébként gyakran hagynak titkos üzeneteket eszközeikben, hogy ezzel is inspirálják az embereket – könnyen elképzelhető, hogy a Perseverance-nek egyéb rejtvényei is vannak.

Az ernyőn a szakemberek a színekkel és mintázatokkal játszottak, az anyagból pedig egy bináris kód olvasható ki. Talán a NASA szakembereit is meglepte, hogy a közönség már néhány órával a videó megjelenése után megtalálta a megoldást. Azt, hogy a rejtvényt megfejtették, Adam Steltzner, a Perseverance vezető mérnöke is megerősítette.

A marsjáró már több felvételt is küldött, egyelőre azonban a felkészítési fázisban jár, munkáját csak később fogja megkezdeni. Feladatai között szerepel az egykori lehetséges létformák nyomainak keresése, illetve olyan minták begyűjtése, melyeket egy későbbi küldetéssel elhozhatnak.