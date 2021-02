Fontos, hogy erősítsük légzőizmainkat!

A légzőizmok erősítéséről szóló oktatóvideó dr. Losonczy György egyetemi tanár szakmai vezetésével a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának és Fizioterápia Tanszékének közreműködésével készült. A COVID-19 fertőzés ugyanis a gyenge légzőizomzattal rendelkezőket sújtja leginkább: főként az időseket, túlsúlyosakat, cukorbetegeket, krónikus szív- és tüdőbetegeket. A videó bemutatja a légzőizmok jelentőségét a légzési pumpa működtetésében.



A légzőizmot erősítő gyakorlatok mindannyiunk számára hasznosak lehet, nemcsak a veszélyeztetett csoportoknak, mint például a tüdőgyulladáson már átesett, legyengült szervezetűeknek. A felvételből az is kiderül, hogy légzőizmainkat már három hét alatt megerősíthetjük. Ha lakásunkhoz vagyunk kötve, naponta legalább háromszor végezzük el az itt látható egyszerű gyakorlatsort, mivel a légzés hatékonysága már egyetlen mozgásszegény hét alatt is romlani kezd. A legjobb tehát, ha a rendszeres mozgás – így a légzőizom gyakorlatok is – a mindennapi életünk részévé válik.