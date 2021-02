A pollenallergia-szezon is átalakul a klímaváltozás miatt

A korábbi kutatásokból ismert, hogy a klímaváltozás miatt hamarabb kezdenek virágozni az allergén növények, a levegő magasabb szén-dioxid-tartalma miatt pedig több pollent termelnek, ám az ilyen felmérésekben nem szokták vizsgálni a szélviszonyok összefüggéseit. A Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) kutatócsoportja 1987-2017 közti pollenadatokat vizsgált át, hétféle típusba tartozó növényt illetően, hat bajorországi mérőállomáson. A német szakemberek most azt is elemezték, hogy a széljárás miként hordja a pollent, hisz ezek az allergének maguktól nem jutnak el az emberek orráig, szeméig, így ez is beleszámít abba, hogy miként hat a szezonra a klímaváltozás. A német kutatók a Frontiers in Allergy szakfolyóiratban számoltak be az eredményeikről, amelyeket a folyóirat tudományos híroldala ismertetett.

„Az, hogy miként száll a levegőben a pollen, hatással van a pollenszezon hosszára, időzítésére és súlyosságára is” – magyarázta Dr. Ye Yuan, a tanulmány egyik szerzője.

Az egyes allergén növények közül a mogyoró és az éger (amelyek a legkorábban elkezdik szórni a pollent) virágzása évente 2 nappal korábbra került, más, később nyíló fajoknál, mint a nyír vagy a kőris, fél nappal korábbra kerül évente a virágzás ideje. A pollen több száz kilométert is utazhat a levegőben, s az átalakuló időjárási trendek miatt könnyen elképzelhető, hogy olyan polleneket sodornak a szelek egy-egy vidékre, amelyek ott korábban ismeretlenek voltak. A kutatók most megvizsgálták például a nyírfák esetét. 10 nappal az előtt, hogy a mérőállomás körzetében élő fák virágozni kezdtek volna, már kimutattak a műszerek nyírfa-pollent. Ez azt jelenti, hogy ez a pollen a légáramlatokkal érkezett valahonnan, ahol már virágzott a fa.

„Igencsak meglepődtünk rajta, hogy a szezon előtti pollenszállítást az esetek kétharmadában kimutatták a mérések” – magyarázta Dr. Anette Menzel, a TUM ökoklimatológus professzora, a kutatás vezetője. Emiatt is fontos megérteni azt, hogy milyen légáramlatok miként hatnak a pollen eloszlására. Ez különösen a könnyű, allergizáló pollenekre igaz, mivel jelentős hatással lehetnek így a szélviszonyok az emberi egészségre. A pollenkoncentráción túl a szélviszonyok változásainak ismerete hozzásegíti a szakembereket ahhoz, hogy jobban átlássák a klímaváltozás okozta hatásokat ebben az oly sokakat érintő betegségben. Menzel elmondta, hogy emiatt még a korábban számítottaknál is hosszabbá válik a pollenszezon.