Súlyosbodó klímahelyzet

Sir James Bevan, az Egyesült Királyság Környezetvédelmi Ügynökségének vezetője szerint az éghajlati vészhelyzet már most a legrosszabb forgatókönyvekhez igazodik – számol be a The Guardian. A szakember úgy gondolja, azonnali cselekvés nélkül az ökoszisztéma összeomolhat, a változások pedig az emberiséget is súlyosan fogják érinteni.

Bevan a Brit Biztosítók Szövetségének éves konferenciáján kiemelte: az elmúlt években az Egyesült Királyságban több olyan extrém időjárási esemény, köztük viharok és áradások történtek, amelyek a fenti állítását igazolják. Mint mondta, a tengerszint emelkedésével rengeteg város fog lakhatatlanná válni, de a szárazföldek is drámai átalakulásokat tapasztalnak majd – így milliók maradhatnak otthon nélkül. Az extrém időjárási események, így a szárazságok, az áradások, a viharok és a tüzek eközben egyre több ember életét fogják követelni.

Az ökoszisztéma összeomlása civilizációnk alapjait rengeti majd meg, és beláthatatlan gazdasági következményeket fog magával vonni. Bevan szerint már csak emiatt is szükséges, hogy minél előbb, minél hatékonyabb megoldásokat találjunk a krízisre.

A szakember úgy véli, ami az Egyesült Királyságban az elmúlt években történt (szokatlanul magas nyári hőmérséklet, áradások, 2021 februárjában több mint 60 éves hidegrekord dőlt meg), az az egész világ számára figyelmeztető lehet. Mint mondta, eljött az idő, hogy a döntéshozók meghozzák a szükséges lépéseket.

Kilenc hónap múlva Glasgow-ban rendezik meg a Cop26 éghajlatváltozási konferenciát, ahová a világ minden tájáról érkeznek majd szakemberek, hogy a lehetséges intézkedésekről beszéljenek.