Miként születtek a marsi csatornák?

Mik is azok a marsi csatornák és miért olyan izgalmasak?

A Mars felszínét a 19. században sorra épülő nagyobb, ám mai értelemben meglehetősen gyenge teleszkópokkal figyelték meg. Az egyik ilyen teleszkóp a Milánóban lévő Brera Obszervatóriumban volt, ahol Giovanni Virginio Schiaparelli az 1877-es Mars-oppozíció idején elkezdte szisztematikusan vizsgálni, feltérképezni a Mars felszínét. A látott vagy látni vélt felszíni alakzatokat lerajzolta, s történelmi és mitológiai források után elnevezte azokat. Így születtek meg a Mars tengerei, kontinensei, és csatornái. Olaszul erre ő a canali kifejezést használta (ezt néhány évvel korábban, 1869-ben Angelo Secchi is megtette, Schiaparelli csak a hagyományt folytatta a szóhasználattal), munkájáról azután angol fordítás is született, ám itt egy kis baki csúszott be.

Giovanni Schiaparelli Forrás: Wikimedia commons közkincs

A canale (többes számban canali) szó természetes csatornát jelentett, az olasz tudósnak esze ágában se volt azt sugallni, hogy mesterséges építmények volnának a Marson. Az angol fordításba azonban a mesterséges csatornát jelentő canal szó került be a természetest jelentő channel helyett, és ennek a fordítási bakinak a mai napig igen meghatározó szerepe van. A csatornáknak vélt alakzatok nem léteznek, ezeket a korabeli, nem épp jó minőségű távcső, a földi légkör nyugtalansága s a kutatói fantázia alkotta meg. Egyetlen kivétel lehet talán a Valles Marineris völgyrendszere, amelyet valóban látni lehet és hasonlítható valamiféle csatornához.

Ma már nincsenek csatornákra hasonlító alakzatok a Marson, kivéve a Valles Marineris árokrendszerét. Ez azonban valódi, és természetes képződmény. Forrás: NASA

Schiaparelli előtt egy ír kutató, Charles E. Burton már próbált valamiféle Mars-térképet készíteni, azonban azon nem ugyanúgy látszottak a „csatornák”, ezért a két térkép közti különbségből és a félrefordításból születtek meg a szorgosan ásó marslakók. A korabeli emberek számára egyetlen magyarázat volt, az, hogy értelmes élet van a Marson, és ezek a marslakók készítették a csatornákat.

Burton rajzai a marsi csatornák általa látott elrendezéséről. Forrás: Harvard University

A 19. század végén épült a Szuezi-csatorna, ennek sikere nyomán vágtak bele a Panama-csatorna építésbe is (bár ez csak 1913-ra készült el) így valószínű, hogy a saját bolygónk csatornaépítési láza kivetült a szomszédos bolygóra is.

Vizsgáljuk meg a retinánkat!

Ekkor jött Percival Lowell jeles és jómódú amerikai csillagász (eredeti végzettsége szerint matematikus), aki 1894-ben a máig működő Lowell Obszervatórium alapítója volt. Lowellnek valóságos mániájává váltak a marsi csatornák. Munkássága jelentős részét a csatornák vizsgálata és az ezekkel kapcsolatos elméletek fejtegetése tette ki, könyveiben foglalkozott e témával, tudatosan igyekezett a józan, szkeptikus vélemények ellenére is népszerűsíteni a marsi civilizáció létezését. Elképzelése, vagyis élénk fantáziája szerint a hanyatlóban lévő marsi civilizáció a Mars sarki jégsapkáinak megcsapolására építette a csatornákat, hogy a vízzel az egyenlítői régióban lévő városokat lássa el.

Lowell az általa alapított obszervatórium távcsövével. Forrás: Lowell Observatory

Amikor Lowell teleszkópját másik bolygók felé fordította, érdekes módon azokon is látott csatornákat, így például a Vénuszon. Ez utóbbi egészen érdekes módon nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan az emberi szem retinája kinéz. Mi ennek az oka? Lowell erősen lerekeszelte a teleszkópját, amellyel a túlzottan fényes Vénuszt vizsgálta holott célszerűbb lett volna ezt valamilyen szűrő segítségével megtenni.

Lowell Vénusz-rajza (balra) s a retinánk fotója (jobbra) Forrás: Lowell Observatory / Wikimedia Commons közkincs

Ennek következtében a nagy nagyítású távcsőből oftalmoszkóp (a szemfenék vizsgálatához használt orvosi műszer) lett: az okulárba érkező fénysugár elképesztően kicsiny, 1 milliméteres vagy annál is kisebb átmérőjű, s ennek következtében a bolygó felszíne helyett a kutató a saját retináját látta, a retina erei árnyékként jelentkeznek ilyenkor a látómezőben. Lehet, hogy Lowell más bolygófelszíni észleléseiben is szerepet játszott a saját retinája? A nagyon sokban hasonló rajzok alapján nem zárhatjuk ki.

Haragudjunk-e a félrefordítás és a túlzott kutatói fantázia miatt?

A marslakók tehát a 19. század végén megásták a marsi csatornákat és benépesítették az emberek képzeletét. Mit köszönhetünk nekik? Rengeteg kiváló tudományos-fantasztikus művet, kezdésnek rögtön az egyik elsőt, az 1898-ban megjelent Világok harca című H. G. Wells regényt, amelyből azután rádiójáték, majd több film is készült.

A Világok harca 1906-os kiadásának borítója, Henrique Alvim Corrêa grafikája, Wells rendkívül nagyra értékelte a brazil születésű művész illusztrációit. Az 1906-os változat volt az első, teljesen illusztrált kiadása a regénynek. Forrás: Project Gutenberg

Hamarosan érkezett számos további szerző, mint pl. Edgar Rice Burroughs, Ray Bradbury, de sci-fi szerzők generációi helyezték műveiket marsi talajra. A félrefordítás és Lowell sziklaszilárd tévhite nélkül ezek valószínűleg sosem születtek volna meg, sokkal szegényebb volna nélkülük a kultúránk. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy e tudományos-fantasztikus irodalom számtalan fiatalra volt olyan hatással, amelynek köszönhetően azután a tudományos pályát választották hivatásukként.

Lowell munkássága, bár a marsi életbe vetett hite tévedéseken alapult, számos más tekintetben igen fontos volt, a bolygókutatás népszerűsítése terén sokat köszönhetünk neki, és az általa alapított, s azóta legendássá vált Lowell Obszervatóriumnak.