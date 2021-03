A Polarstern kutatóhajó megkerülte az A74 antarktiszi jéghegyet

A hajó 2021. március közepén kerülte meg az 1290 négyzetkilométeres fagyott tömböt. Útja alatt át kellett navigálnia a szűk csatornán, mely a két hete leszakadt jéghegyet a Brunt-selfjégtől (a partról a tengerbe nyúló jégtömeg) elválasztja.

Az európai Unió Sentinel-2 műholdjának sikerült felvételt készítenie a hajóról a művelet közben.

A bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI) által működtetett jégtörő kutatóhajó a közelben dolgozott egy tervezett expedíción, ezért nem hagyták ki a kedvező alkalmat, és a véletlen adta lehetőséget kutatásra használták ki.

A Déli-sarkvidéknek erről a szakaszáról ekkora tömb utoljára 1971-ben tört le. Ez azt jelenti, hogy a fedetlen tengerfenék és a fölötte tornyosuló víztömeget most úgy éri a napfény, a szél és a hőmérséklet ingadozása, ahogy 50 éve nem fordult elő.

🔵Explore the Iceberg A74 at the Brunt Ice Shelf, #Antarctica🇦🇶, yourself using the @sentinel_hub #EOBrowser. Here using a script by @Pierre_Markuse ➡️ https://t.co/FDn3NZwDAt You can even spot the @AWI_de @AWI_Media German Research Vessel Polarstern #OpenData #RemoteSensing pic.twitter.com/lXoDQDgec5

— Sentinel Hub (@sentinel_hub) March 16, 2021