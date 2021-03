Startra kész a negyedik magyar fejlesztésű kisműhold

A SMOG-1 műholdat egy Fregat végfokozattal szerelt Szojuz-2 rakéta juttatja a világűrbe – közölte a BME csütörtökön az MTI-vel. Az orosz rakéta magyar idő szerint reggel 7:07-kor indul útnak, és 18 ország 38 műholdját állítja majd pályára. Az esemény a GK Launch Services oldalon lesz követhető.

A közlemény szerint a negyedik magyar műhold az UNISAT-7 olasz műhold fedélzetéről áll pályára. A magyar űreszköz a világ első működő 5x5x5 centiméter (1PocketQube) méretű kisműholdjának, a SMOG-P-nek az ikertestvére.

A műhold elsődleges küldetése a Föld körüli térségben mérhető, ember által keltett elektromágneses szennyezettség, az elektroszmog vizsgálata. Erre utal a műhold neve is. Másodlagos küldetésként egy totál ionizáló dózismérő került a fedélzetére, amellyel a Napból érkező részecskék elektronikára gyakorolt hatását vizsgálja majd.

Újdonsága, hogy harmadlagos küldetésként egy fékező hatású mágnesesen veszteséges anyag került a napelemek alá, mely várhatóan lecsökkenti a 18-25 éves pályaélettartamot, annak érdekében, hogy minimalizálja azt az időt, amelyet űrszemétként tölt a Föld körül a műhold, miután befejezi aktív küldetését.

Az új magyar műhold a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem oktatóinak irányításával, egyetemi hallgatók aktív részvételével, oktatási feladatok keretében, szponzorok támogatásával készült. A fejlesztést a Villamosmérnöki és Informatikai Karon a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék fogta össze. A fejlesztésben aktívan részt vettek a Gépészmérnöki Kar hallgatói, valamint külső szakértők is. A felbocsátás költségét a Villamosmérnöki és Informatikai Kar biztosította a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával.

Az 1PQ méretű, SMOG elnevezésű kisműholdak fejlesztése 2014-ben indult a Műegyetemen. Két repülő példány készült belőlük, amelyek közül az egyik SMOG-P néven 2019. december 6-án kapott startlehetőséget és küldetését 2020. szeptember 28-án sikeresen fejezte be. A SMOG-1-et 2020. szeptember 6-án Magyarország római nagykövetségének segítségével szállították el Rómába, ahol az Unisat-7 nevű, 32 kilogrammos műhold egyik kidobószerkezetébe került be. Ebben várja, hogy március 20-án 18 ország 38 műholdjával együtt a Szojuz-2 pályára állítsa 498 kilométer magasságban.

A többlépcsős pályára állítási folyamat miatt a SMOG-1 műhold első jeleiről a becslések szerint az indítás után pár nappal tudnak a szakemberek tájékoztatást adni.

A közleményben beszámolnak arról is, hogy a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán 2022-ben űrmérnök mesterképzési szak indul, ahol felkészülhetnek a hallgatók a jövő új iparágát jelentő űrtechnológiai kihívásokra.