A Wright fivérek első repülőjének egy darabja is eljutott a Marsra

A Wright fivérek első, 1903-ból származó repülőgépének egyik szárnyát borító darabját erősítették a NASA kísérleti drónhelikopterére, az Ingenuityre – számol be az AFP. A robot az űrhivatal legújabb marsjáróján, a Perseverance-on utazik, amely 2021. február közepén landolt a bolygón.

Az Ingenuity április 8-án hajthatja végre első manőverét, ez lesz az első alkalom, amikor egy ember alkotta objektum irányítottan repül egy egy másik égitesten. Bobby Braun, a NASA Jet Propulsion Laboratory bolygótudományi igazgatója szerint az esemény a Wright fivérekhez illő pillanat lesz.

A kis szövetmintát az ohiói Daytonban, a testvérek szülővárosában működő Carillon Historical Park adta át a NASA kérésére. Az anyag a repülő bal hátsó szárnyáról származik. Steve Lucht kurátor szerint a minta utazására a legendás feltalálók élő rokonai is áldásukat adták. Amanda Wright Lane és Stephen Wright, a testvérek oldalági rokonai szerint Wilbur és Orville büszkék lennének rá, hogy a Wright Flyer I ismét történelmet írhat.

A világ első kontrollált repülését 1903. december 17-én hajtották végre, a pilóta Orville Wright volt. Azon a napon négy alkalommal is magasba repült a fivérek gépe. A repülő egyes darabjai korábban a Holdra is eljutottak az Apollo-11 révén 1969-ben, sőt a Discovery űrrepülőn is utazott egy szövet 1998-ban.

Az 1,8 kilogrammos Ingenuity tíz alkalommal kísérel majd meg felszállni. A repülőből származó mintát a helikopter napeleme alá rögzítették.