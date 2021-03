Tesztelés alatt a vakcinaként működő tabletta

Az Oramed Pharmaceuticals nevű izraeli gyógyszergyár szájon át bevehető tablettát fejlesztett ki, amely a lap szerint forradalmasíthatja a koronavírus elleni küzdelmet az immunizálás felgyorsítása révén.

Az Oramed az indiai székhelyű Premas Biotech jövendő oltóanyagának egyadagos, orális változatát készítette el. Az izraeli vállalkozás azt reméli, hogy hamarosan elkezdhetik az emberi tesztelés első fázisát, és fél év alatt be is fejezhetik a teljes tesztelési folyamatot.

Eddig állatkísérletekben, sertéseknek adták be a készítményt, és azok a megfelelő mennyiségben ellenanyagot termeltek a koronavírus ellen.

„Ez a gyógyszer sokkal gyorsabb és egyszerűbb oltást tesz lehetővé számunkra. Nem kell klinikára, orvosi rendelőbe menni, a tabletta akár a postaládába, otthonába is megérkezhet” – ecsetelte a módszer előnyeit Mirjam Kidron, a cég tudományos igazgatónője. A két vállalat Oravax márkanéven közösen tervezi a szer piacra dobását, és ennek érdekében új céget alapítottak Oravax Medical néven.

Az Oramed korábban inzulin bevitelére alkalmas gyógyszert fejlesztett, ennek tesztelés az utolsó fázisában jár, és hamarosan a világ első ilyen termékévé válhat.

A Magyarországról származó, Nobel-díjas és Izrael-díjas biokémikus, Avram Hersko a vállalkozás egyik tudományos tanácsadója.