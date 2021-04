Bemutatták a jövő űrrepülőjét

A Virgin Galactic 2021. március 30-án mutatta be legújabb űrrepülőjét – számol be az AFP. Az űreszközt az elkövetkező hetekben fogják tesztelni a vállalat új-mexikói központjánál. A siklórepülési tesztek a nyáron kezdődhetnek meg, nagyjából ekkor fejeződik be a mostani generáció végső vizsgálata – a jelenlegi űrhajóval fog idén az űrbe utazni Sir Richard Branson, a Virgin Galactic alapítója.

Michael Colglazier vezérigazgató szerint az újabb típussal indul el a vállalat flottájának kora: a cég egy nap világszerte szállíthatja majd az utánpótlásokat és fizető ügyfeleket az űrbe. A kereskedelmi forgalom 2022-ben kezdődhet meg a tesztek lezárását követően. Ha minden a tervek szerint alakul, idővel a cég is csatlakozhat az űrturizmusban érdekelt vállalatok, így a SpaceX és a Blue Origin, köréhez.

A Virgin Galactic eddig kétszer érte el az űrt, először 2018-ban. A vállalat 2020 júniusában második alkalommal hajtott végre siklórepülést.

Az új űrrepülő tükörszerű borítása egyszerre szolgálja a látványt és a gép védelmét, a tükröződő felület ugyanis a hajó hővédelmi rendszerének fontos eleme. A mérnökök szerint az új típus gyártása és fenntartása sokkal egyszerűbb, mint elődjéé. Colglazier kiemelte: az újabb gép sokkal gyakrabban lesz képes felszállni.

Az űrrepülő első meghajtásos tesztjét decemberben végezték volna el, egy elektromágneses interferencia miatt azonban azonnali leszállásra volt szükség. A probléma továbbra is fennáll, a tervek szerint májusban hajthatják végre a tesztet.