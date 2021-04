Ismét hajszálon múlt két műhold ütközése

Az óriás műholdflották kialakításával nagy mértékben nőnek a karambolok lehetőségei is, azonban egy űrbéli ütközés következményei sokkal távolabbra hatnak (erre épült a 2013-as Gravitáció c. film), és sokkal veszélyesebbek, mint két érintett objektum kiiktatása. Épp ezért rendkívül fontos elkerülni az ütközés lehetőségét is. Azonban, ahogy a sok ezer tagból álló műhold-konstellációk egyre inkább elszaporodnak bolygónk körül, egyre nehezebb feladat összehangolni a műholdak pályáit, pályaváltoztatásait, manővereit.

2021. március 30-án, néhány nappal azt követően, hogy a OneWeb 36 műholdját pályára állították, a cég számos, egy Starlink műholddal esélyes ütközés veszélyét jelző riasztást kapott attól a szervezettől, amely a műholdak és űrszemetek pályáit követi. Kevesebb mint 60 méterre repült volna el egymástól a két műhold, ez pedig rendkívüli közelségnek számít az űrben. A OneWeb módosította a műholdja pályáját, hogy elkerülje a veszélyes közelséget.

A SpaceX pillanatnyilag 1370 keringő műholdját 12 000 darabból álló flottává bővíti a folyamatos indításokkal, a OneWeb eddig 146 műholdat küldött fel és további 500 vár még indításra. Ezeken túl több más cég is hasonló, több ezres műhold-konstellációkban gondolkodik, így az ütközések veszélye egyáltalán nem csökken felettünk az űrben. E műhold-konstellációk ultragyors internetkapcsolatot közvetítenek a világ minden pontjára, amelynek a fő nyertesei azok, akik a gyorsaságot tőzsdei manőverekhez használják majd ki, hisz a műholdas kommunikáció e formája gyorsabb lesz minden jelenlegi földfelszíni technológiánál.

2019-ben az Európai Űrhivatalnak kellett egy saját műholdját elmanőverezni egy Starlink műhold útjából. Jelenleg nincs olyan hatóság vagy szervezet, amely a műholdak üzemeltetőit rákényszerítené arra, hogy egy ilyen veszélyes helyzetben elkerüljék az ütközést. Az aktív műholdak mellett rengeteg már nem működő is kering, illetve számtalan űrszemét darabka is veszélyt jelent a még működő műholdakra.