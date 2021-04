Példátlan vizsgálatnak vetettek alá egy fekete lyukat

Forrás: Event Horizon Telescope collaboration et al.

Egy friss tanulmányban a szakértők az M87 jelű galaxis magjában fekvő szupermasszív fekete lyukra vonatkozó legfrissebb adatokat ismertették – számol be a Space.com. Ez az első fekete lyuk, amelynek eseményhorizontját sikerült megörökíteni: az Eseményhorizont Távcső (EHT) kollaboráció két éve mutatta be az 55 millió fényévre fekvő objektumról készített képet. A fekete lyuk 6,5 milliárd naptömegű.

A csoport 2017 tavaszán gyűjtött be adatokat, az objektumot több mint 20 földi teleszkóp és űrtávcső elemezte. Az új publikációban most ezen hatalmas adathalmazt mutatják be, a tanulmány elkészítésében 760 szakember vett részt. Hada Kazuhiró, a Japán Csillagászati Obszervatórium munkatársa és a csapat tagja szerint tudták, hogy az első, fekete lyukat ábrázoló felvétel különleges lesz, de ahhoz, hogy a lehető legtöbbet kihozzák a képből, fel kell mérni az objektum állapotát a megfigyelés pillanatában.

A kutatók többek között a fekete lyuk viselkedését, például a nagy sebességű, töltött részecskék felszabadulásával járó kitöréseit, úgynevezett anyagsugarait vagy jetjeit vizsgálták különböző elektromágneses hullámhosszokon. Korábban hasonlóan intenzív, egyidejű megfigyelést egyetlen fekete lyuk esetében sem végeztek. Sera Markoff, az Amszterdami Egyetem szakembere szerint tanulmányuk segíthet jobban megérteni, hogy mekkora a fekete lyukak jetjeinek energiája, illetve hogy miként befolyásolják környezetüket.

Az EHT együttműködésében a bolygó különböző pontjain található rádiótávcsöveket kapcsolják össze, így egyetlen, óriási virtuális teleszkóp jön létre. A rendszer minden évben az északi féltekén, tavasszal, rövid ideig gyűjti az adatokat. 2019-ben technikai hibák nehezítették a megfigyelést, 2020-ban pedig a koronavírus miatt le is kellett állítani a kutatást. A programban egyébként a Tejútrendszer magjában található Sagittarius A*-ot is elemzik.