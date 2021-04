Macska méretű sztegoszaurusz-féle élt 100 millió éve

Forrás: University of Queensland / Kaitoge

A Queenslandi Egyetem kutatója, Dr. Anthony Romilio is részt vett abban a kutatásban, amely a nem sokkal korábban kínai paleontológusok által felfedezett lábnyomot vizsgálta meg.

„A lábnyomot egy páncélt viselő, növényevő dinoszaurusz hagyta, amely a sztegoszauruszok családjába tartozik. Ahogy a nagy termetű rokonok, ez az apróbb állat is tüskéket viselhetett a farkán, és csontos hátlemezei lehettek” – mondta Dr. Romilio.

A lábnyom mindössze 6 centiméteres átmérőjű, és ezzel rekorder, a kicsiny voltát illetően: ennyire apró sztegoszaurusz-nyomot soha, sehol nem találtak még. Mérete éles ellentétben áll az ugyanitt talált 30 centis, sőt, egy ausztrál helyszínen talált 80 centis lábnyomokkal. A most feltárt apró lábnyom a méretétől eltekintve mindenben megegyezik a sztegoszauruszokra jellemző nyomokkal: három rövid, széles, kerek lábujj lenyomata maradt fenn.

A mindössze 6 centis, lábujjak lenyomatából álló nyom Forrás: University of Queensland /Linda Xing

Különbség lehetett azonban az állat járásában. Míg a nagy termetű sztegoszauruszok teljes talpukkal a talajon jártak, ez a kicsiny hasonlóan ahhoz, ahogyan a mai madarak vagy a macskák, gyakorlatilag a lábujjain járt. „Ilyen rövid lábnyomokat korábban csak két lábon járó dinoszauruszoknál láttunk” – tette hozzá Dr. Romilio.

Lehet, hogy a fiatal sztegoszauruszok még így, lábujjhegyen jártak, és csupán felnőtt korukra váltottak a teljes talp használatára. Mivel jelenleg csak egyetlenegyet ismernek a kutatók ebből az apró nyomból, e kérdést nem lehet eldönteni, ehhez több lépés során hagyott nyomokra volna szükség.

A nagy méretű sztegoszaurusz nyomok, mint ez az ugyanazon helyszínen feltárt, ám több mint 30 centis nagyságú, jól láthatóan elnyúltak, annak köszönhetően, hogy az állat teli talppal járt. Forrás: University of Queensland /Linda Xing

Az ilyen kicsiny lábnyomokat azonban igen nehéz megtalálni és azonosítani azokon a helyszíneken, ahol egyébként számos lábnyom keresztezi egymást, a kínai helyszínen, ahol erre rábukkantak, eddig 9 olyan területet találtak, ahol dinoszaurusz-lábnyomok sorakoznak. A kutatók abban bíznak, hogy e helyszínek tüzetesebb átvizsgálásával talán találnak még az apró állattól származó további nyomokat is.