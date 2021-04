Mérföldkő a repülés történetében: meghódítottuk a Mars légkörét

Az Ingenuity heliikopter a felemelkedése során a saját árnyékát is lefotózta, ez is bizonyítja, hogy sikeresen felemelkedett.

Az Ingenuity helikopter első repüléséhez először is túl kellett jutni azon, a nagy sebességű rotorteszt közben tapasztalt szoftveres figyelmeztetés akadályán, amelyre április 9-én derült fény. A figyelmeztetés hatására a repülési üzemmódba való átmenet leállása, és a hazaküldött telemetriai adatok elemzésével követhető volt a fennakadás. A hiba miatt az április 11-re tervezett első repülést is el kellett halasztani, míg el nem dől, miként oldják meg a szoftveres problémát, és hogyan hajtják végre a nagy sebességű rotortesztet. Az 1,8 kilós Ingenuity rotorja percenként 2400-as fordulatszámmal üzemel, hogy el tudja érni a megfelelő felhajtóerőt. A földi helikoptereknek 400-500-as fordulatszám elegendő, miközben nagyságrendekkel nagyobb terhet emelnek fel.

Az elemzés után mérnökök két megoldási javaslattal álltak elő: vagy egy kisebb, plusz parancssort illesztenek a repülést irányító szoftverhez, vagy az egészet átírják és újra feltöltik a helikopter számítógépére. Az esélylatolgatások közben az első megoldás mellett döntöttek, leginkább azért, mert a szoftver egyébként kiváló állapotban van, és ha mégsem hoz megoldást a kiegészítés, még mindig próbálkozhatnak a felülírással. Eközben a helikopter maga akkor is biztonságban marad, ha mégse sikerül a repülés. A megismételt nagy sebességű rotorteszt sikeresen zajlott április 16-án, Wilbur Wright születésnapján, így teljes reménnyel vágott neki az irányító csapat az első éles repülésnek.

A telemetriai adatokból készült grafikon, amelyen a helikopter felemelkedése, lebegése és leszállása látható. Kicsit több mint 3 méter magasra emelkedett a jármű. Forrás: NASA / JPL

A helikopter első, teljes időtartamában 40 másodpercesre tervezett repülésére magyar idő szerint 2021. április 19-én délelőtt 9:30-kor került sor. A telemetriai adatokat, amelyek a repülés tényét igazolták, csak kicsit később küldte haza az eszköz, először a saját rádióján a közelben lévő Perseverance rovernek, az pedig a Mars körül keringő MRO szonda közvetítésével a Földre juttatta az adatokat (az adatküldés sávszélessége 1,5 MB/s). A megérkezett adatokat az irányító csapatban dolgozó vezető pilóta elemezte, ő tudja ugyanis megmondani, hogy lezajlott-e a repülés. Eközben a többi adat elemzése is folyt, és további részletekre derült fény, például az olyan, nem lényegtelen kérdésekre kaptak választ, hogy sikeres volt-e a repülés. Emellett a Perseverance is aktív volt: a repülés idején a helikopter felé fordított kamerával meg is örökítette az eseményt, így fénykép is érkezett a Földre, miután a repülés telemetriai adatai megérkeztek.

A Perseverance rover fényképe az Ingenuity helikopterről, amely épp a talaj felett lebeg. Forrás: NASA / JPL

Az adatelemzés alapján magyar idő szerint déli háromnegyed egykor jutottak arra a következtetésre, hogy sikeres volt az első repülés, amelyet egy ember alkotta motoros eszköz egy másik bolygó légkörében végrehajtott. A helikopter fedélzetén helyet foglalt a Wright-fivérek első repülőgépének vásznából is egy picike darab. Az irányítóteremben uralkodó hangulat fergeteges volt a siker hírét követően.

Néhány perccel később fotó is érkezett, mind a helikoptertől, mind a Perseverance rovertől, amelyeket az élő közvetítésben bemutattak, ám reményeink szerint a későbbre tervezett sajtótájékoztató során ezeket majd teljes méretben is közzé teszik. A rover által készített képekből rövid animáció is született már.