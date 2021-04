Nemzetközi innovációs versenyt nyert egy hazai rákkutató cég

Dr. Peták István a a Get in the Ring! nemzetközi innovációs verseny 2021-es nyertese.

Az Oncompass Medicine dr. Peták István tudományos igazgató vezetésével fejlesztette ki azt az orvosi szoftvert, amely 20 ezred másodperc alatt segít az orvosnak kiválasztani a leghatékonyabb, személyre szabott, célzott terápiás lehetőségeket a rákos betegek számára. A szoftver és az általa alkalmazott eljárás már évek óta elérhető az orvosok és betegeik számára.

A 2021. április 21-én megrendezett Get in the Ring! globális döntőjében a 2019-es regionális versenyek, illetve a középdöntő nyertesei mérkőztek meg egymással. Az Oncompass Medicine a Startup Campus szervezésében, még 2019. novemberében nyerte el a visegrádi országok Get in the Ring! V4 innovációs verseny első helyezését. A Szépművészeti Múzeumban megrendezett regionális meccsen – a Get in the Ring! formátuma szerint -, a startupok konkrétan egy boksz ringben versenyeztek egymással. Az OCM a regionális versenyen elért győzelme alapján jutott a középdöntőbe, majd a globális döntőbe, a világ nyolc legjobb innovációs csapata közé. A globális döntőben – a közönség és a nemzetközi zsűri szavazatai alapján -, négy szakterület két-két döntőse vívta meg a végső összecsapást, ezúttal a digitális ringben.

A magyar Oncompass Medicine a négy szakterület – 1. energia, okos város 2. egészség, oktatás, jólét, oktatás 3. egészségügy, mezőgazdaság, élelmiszer 4. szabályozás, adatbiztonság – közül az egészségügy szekcióban küzdött meg az ellenfelével, az izraeli 6degrees csapatával. A 6degrees terméke a MyMove, amely eszköz a fogyatékkal élő emberek számára teszi lehetővé az okos telefonok, táblagépek és más intelligens eszközök használatát.

Dr. Peták István, az Oncompass Medicine egyik alapítója, tudományos igazgatója kiemelte: „Nagyon jó érzés, hogy Magyarország képviseletében sikerült startup vállalkozások ezrei közül is győznünk, a földgolyó ilyen nagy részét lefedő versenyben. Remélem önbizalmat adunk ezzel sok magyar kutatónak, fejlesztőnek, vállalkozónak, hogy az álmaikat megvalósítsák. Azt is szeretném, hogy a világ Magyarországot az innováció egyik szülőhazájának tekintse és a magyar innovatív technológiai cégekre kiemelten figyeljen. De ez a győzelem azt is jelenti, hogy hatalmas a felelősségünk, hiszen az emberiség országhatárok nélkül bízik abban, hogy a kutatóink segíteni tudnak a közös ellenségünk, a rák leküzdésében.”