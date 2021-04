Újra felfedezett kávéfaj segítheti át a klímaváltozáson a kávétermelést

A Kew Gardens kutatói vezetésével végzett vizsgálatok azt sejtetik, hogy megoldható a kávékrízis egy olyan faj segítségével, amelynek termése a közkedvelt, kiváló minőségű arabica kávéhoz igen hasonló, ám jóval nagyobb hőtűrésű. Független kávészakértők segítségével végzett kóstolások szerint e faj termésének aromavilága a kiváló arabica kávéval megegyező.

A ritka vad, nyugat-afrikai kávéfaj, a Coffea stenophylla, vagyis keskenylevelű kávé egyedeit 2018-ban fedezték fel újra a vadonban, sok évi keresést követően. A faj megmentheti a felmelegedés miatt veszélyben lévő kávétermesztést azzal, hogy akár magát a fajt, akár a vele nemesített hibrideket bevonhatják a termesztésbe, és kereskedelmi mennyiségben kerülhet piacra.

Dr. Aron Davis, a Kew Gardens kávékutató részlegének vezetője, a felfedezésről készült tanulmány vezetője elmondta, hogy a kávéipar több milliárd dolláros üzletágának rendkívül fontos a klímaváltozás miatt veszélybe került jövőjét biztosítani. Világszerte több országban igen jelentős bevételi forrás a kávétermesztés, és mintegy százmillió embernek jelent megélhetést. „Az, hogy rátaláltunk a melegebb körülményekhez alkalmazkodott kávéfajra, amelynek ráadásul kiváló a minősége is, olyan felfedezés, amilyen csak egyszer adódik az életben, és nélkülözhetetlen lehet a jövő minőségi kávéja szempontjából.”

Korábban a kávétermelés fizikai áthelyezését tekintették kivitelezhető megoldásnak, azonban ez mind költségben, mind természetvédelmi szempontokból aggályos lenne. Összesen 124 kávéfaj létezik, ám mi 99 százalékban az arabica és a robusta termését használjuk fel. Az arabica számára a hűvösebb klíma a kedvező, ahol az évi középhőmérséklet 19 Celsius-fokos, a robusta a melegebb, 23 Celsius-fokos középhőmérsékletű helyszíneken él, ám ízben alulmarad az arabica aromáival szemben. A most újra felfedezett kávéfajt utoljára 1954-ben látták vadon, holott korábban széles körben termesztették is Nyugat-Afrikában. 2018-ban Sierra Leone területén a célirányos keresést követően sikerült rábukkanni, először csak egyetlen tőre, majd kissé távolabb egy nagy kiterjedésű területre, ahol számtalan egyede él. A faj ismételt termelésbe vonása a Sierra Leonéban élő, kis területen gazdálkodó farmerek számára sokat javíthat a megélhetési körülményeken is.

A Coffea stenophylla hőigénye igen magas, a 24,9 Celsius-fokos középhőmérséklet a kedvező számára, ez azt jelenti, hogy az arabica fajnál 6,2-6,8 Celsius-fokkal melegebbet kedvel, és valószínűleg szárazságtűrő is a faj – ám ezt még vizsgálni kell a szakembereknek.

Első lépésként e faj magoncait elültetik Sierra Leone és Réunion területén, és különböző körülmények közt tesztelik a növényeket, s azok majdani termését. Sierra Leonéban bíznak benne, hogy a régi-új kávéfaj az ország mezőgazdaságát is fellendítheti majd, és fontos exportcikké válhat a kiváló kávé.