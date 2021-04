A SpaceX már 2024-ben űrhajósokat szállíthat a Holdra

Forrás: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Elon Musk szerint nem lehetetlen, hogy sikerül tartani a NASA újabb emberes Hold-missziójának kitűzött időpontját – számol be a Space.com. Az amerikai űrhivatalnak az Artemis-program keretében 2024-ben kellene ismét asztronautákat juttatnia az égitestre, hogy aztán megalapozzák a tartós emberi jelenlétet az objektumon.

A Trump-adminisztráció 2019-ben tűzte ki célul a 2024-es évet. Azóta többször is felmerült, hogy a küldetés csúszhat, a pandémia például komolyan megakasztotta a munkát. A SpaceX feje szerint ugyanakkor még most is megvalósítható a terv.

A NASA a közelmúltban választotta ki a vállalat fejlesztés alatt álló Starship űrhajórendszerét az Artemis-program számára. Pénteken bocsátották fel ismét a SpaceX már működő Crew Dragon űrhajóját – a Crew-2 misszióval újabb négy űrhajós jutott fel a Nemzetközi Űrállomásra. Musk az indítás után azt mondta, a 2024-es cél tartható, sőt, részükről arra törekednek, hogy előbb is megvalósulhasson a küldetés.

A milliárdos szerint a Starship már 2023-ban embereket szállíthat a Föld körül. Bár a Starship prototípusaival végzett kísérletek az utóbbi időkben rendre robbanással végződtek, Musk úgy látja, hogy gyorsan fejlődik az űrhajó, a hibákból sokat tanulnak.

A SpaceX alapító-vezérigazgatója a pénteki sajtótájékoztatón azért kiemelte: a 2024-es induláshoz egy optimista forgatókönyvnek kell teljesülnie. Musk szerint a Crew-2 sikere mindenesetre bizonyítja, hogy van okunk a bizakodásra.