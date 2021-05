Mamutborjakra vadásztak a kardfogú macskák

Egy friss tanulmány alapján a Homotherium serum kardfogú macska gyakran vadászott kétéves körüli mamutokra – számol be a CNN. A szakértők az állat fogának kémiai összetétele alapján következtettek az étrendjére. A Homotherium és a mamutok fogában is megtalálhatóak ugyanazon növényekből származó szénizotópok, ami azt sugallja: a ragadozó rendszeresen evett mamuthúst.

Larisa DeSantis, a Tennessee-i Nashville-i Egyetem munkatársa szerint igaz a mondás: az vagy, amit megeszel. A kutató hozzátette: a ragadozók esetében fel lehet mérni, hogy fogyasztanak-e olyan állatokat, amelyek a meleg szezonban füvet (C4 izotóp), a hidegben pedig cserjéket (C3) esznek.

A csapat azt feltételezte, hogy a macskák barlangjukba vitték az elejtett prédát, ezért megvizsgálták a San Antonio közelében fekvő ismert lelőhely, a Friesenhahn Cave kövületeit. Az elemzés során több mamutborjú csontját is felfedezték.

A kutatók a fogak morfológiáját és mikroszkopikus sérüléseit is felmérték. Ez annak megértésében segíthet, hogy az érintett húsevő puhább szöveteket vagy akár csontot is elrágott-e. A Homotherium esetében a fog kopása azt mutatja, hogy puhább táplálékot evett, ami összhangban van a fiatal mamutok húsával. A faj foga rövidebb és laposabb a hírhedt Smilodon fatalisénál, melyre gyakran hivatkoznak kardfogú tigrisként. DeSantisék szerint a Homotherium vadlovakra és bivalyokra is vadászhatott, de nagyobb mamutokra valószínűleg nem támadott.