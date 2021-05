Miért több a fejsérülés a női focisták közt?

A felmérésben több mint 80 ezer amerikai, középiskolás diák sportoló vett részt, és egységes elvek alapján mérték fel a sportsérüléseiket. A statisztikákból ismert, hogy a lányok, nők többször szenvednek el agyrázkódással járó fejsérüléseket, a kutatók most azt is kiderítették, hogy ez valódi különbség, és arra is rájöttek, mi lehet ennek az oka.

A vizsgálatok szerint osztályozták, hogy mi okozta a sérülést: a fiúk/férfiak esetében a másik játékossal való ütközés volt a leggyakoribb ok, a lányok/nők esetében pedig valamely tárgytól elszenvedett ütés, pl. labda, vagy esés közben a kapufának ütődés. Ennek következtében a sérülések jellege is különbözött kissé, és a lányok tovább maradtak távol a játéktól is miatta.

A felmérés eredménye szerint a lányok/nők 1,8-szer nagyobb eséllyel szenvednek agyrázkódást, ennek oka az ütközések különbségén túl az is, hogy az ő axonjaik (az idegsejtek nyúlványai) körüli védőréteg sérülékenyebb, vagyis kisebb erőhatás is képes nagyobb problémát okozni. További gondot jelent, hogy a lányokat másfélszer ritkábban vonták ki a játékból közvetlenül a sérülést követően, ez pedig tovább fokozta, súlyosbította az elsődleges sérülést, s emiatt 2 nappal tovább kellett végül lábadozniuk is.

A felmérés eredménye elsősorban az edzők, tornatanárok számára fontos információ.