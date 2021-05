A villámok légtisztító hatásúak

Még 2012-ben a NASA repülő viharlaboratóriumán (vagyis olyan repülőgépén, amely a viharokba belerepülve végez méréseket) rögzítették azokat az adatokat, amelyeket első ránézésre nem hittek el a kutatók, így félre is rakták az eredményeket. Azonban ezek nemrégiben elvégzett új vizsgálata és laboratóriumi kísérletek szerint az eredmények valósak, még akkor is, ha hihetetlenek.

Olyan oxidatív anyagok keletkeznek a villámlások során, mint a hidroxilgyökök (OH), vagy a hidroperoxilgyökök (HO2), a repülőgép ezek keletkezéséről gyűjtött be közvetlen bizonyítékokat. A molekulák a villámlások során, a zivatarfelhők üllőiben születtek, mégpedig igen nagy, a korábban feltételezettnél nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben. A számítások szerint csupán a viharok során keletkező hidroxilgyökök a levegő oxidációs tisztításának 2-16 százalékáért lehetnek felelősek!

A hidroxilgyökök lebontják a levegőben lévő metánt, szén-monoxidot, emellett jelenlétük szerepet játszik a felhőképződésben is és csökkentik a felmelegedést.