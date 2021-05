Űrben érlelt bort árvereznek el

Nagyjából húsz éve szedett szőlőből készült az a 12 üveg merlot, melyeket 2019 novemberében az űrbe szállítottak. A Pétrus 2000 merlot alapból is igencsak borsos árú, palackja nagyjából 1,7 millió forintba kerül, a közeljövőben azonban ennél is drágábban adhatják el az egyik darabot – számol be a Live Science.

Az üvegek 438 napot töltöttek el az ISS-en, és 2021 januárjában tértek vissza a Földre. A Christie’s aukciósház online felületén fogja értékesíteni az egyik űrt megjárt palackot. Az egyedi csomagolásban, egy meteoritból készített dugóhúzóval és egy földi Pétrus 2000-rel érkező bor a becslések alapján 1 millió dollárért (mintegy 297 millió forintért) kelhet el. Az összegből a Space Cargo Unlimited munkáját fogják támogatni – a magánvállalat küldte fel az ISS-re a 2019-es csomagot. A cég jelenleg öt egyéb űrbor-kísérletet is folytat.

Egy 2021. márciusi vakkóstolás alapján a világűrből visszatért bor íze egészen más. A 12 szakértő és tudós véleménye szerint színben és ízben is eltérés van a földi és az ISS-t megjárt italok között, az űrbor pedig érettebbnek hat.

Bár a szakértők egyelőre nem tudják, hogy a mikrogravitációnak és a kozmikus sugárzásnak milyen hatása van az élő szervezetre, de a korábbi tanulmányok alapján úgy tűnik, a tartós kitettség felgyorsítja a genetikai változásokat.