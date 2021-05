A sarki fény új típusát fedezték fel

Egy friss tanulmányban a légkör egy új típusú fényjelenségét mutatják be – számol be az Iowai Egyetem oldala. A kutatók egy nagyjából két évtizedes felvételt elemezve megfigyelték, hogy a diffúz sarki fény – amely a látványos, élénk aurora halványabb kísérője – több helyen elsötétül, majd ismét felragyog. A csapat szerint hasonlót korábban nem mutattak be a szakirodalomban.

Sarki fények akkor alakulnak ki, amikor a Napból érkező töltött részecskék interakcióba lépnek a Föld mágneses terével. Egyes részecskék át tudják verekedni magukat a pajzson, a légkörben pedig a gáznak ütköznek, kialakítva a ragyogást. Allison Jaynes, a csapat tagja szerint a kérdés az, hogy az általuk megfigyelt típus gyakori-e. A kutató úgy véli, elképzelhető, hogy a jelenségeket olyan folyamat hozza létre, amelyet eddig nem is vizsgáltak.

2002. március 15-én David Knudsen, a Calgaryi Egyetem fizikusa a Hudson-öbölben fekvő Churchillnél örökítette meg a sarki fényeket. A körülmények nem voltak túl kedvezőek a megfigyeléshez, de azért készített videókat. Felvételeit elemezve utóbb Knudsen is észrevette a különös pulzálást. A videó és a hozzá tartozó jegyzetek egy időre feledésbe merültek, mígnem Jaynes át nem adta azokat egyik hallgatójának, Riley Troyernek.

Troyer egy speciális szoftverrel kezdte el vizsgálni a videót, és összesen 22 olyan pillanatot észlelt, amikor az új jelenség látható. A szakemberek egyelőre nem tudják, mi is okozza az elhalványulást, illetve felragyogást a diffúz sarki fényben.