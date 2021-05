Bélparaziták gyötörték a vidéki elit tagjait

Korábban már sok helyen bizonyították, hogy a városlakó népességet nem kímélték a belső élősködők, főként a zsúfoltság és a rossz higiénés körülmények miatt gyakori volt a bélparaziták jelenléte. Azonban eddig a vidéki, gazdag lakosok esetében nem tapasztaltak hasonló fertőzést.

Most a Dartmouth Egyetem kutatói az egyetemhez tartozó területen feltártak egy 200 évvel ezelőtt, az akkor itt élt elit család által használt latrinát, számolt be a Eurekalert.

Az egykori birtokon állt épületeket a 18. század végén az egyetem első végzősei közt tanult, majd később professzorként itt dolgozó Sylvanus Ripley építtette, tőle pedig egy szintén itt tanult Mill Olcott nevű gazdag, befolyásos üzletember, politikus megvásárolta 1801-ben, s évtizedeken át itt lakott a feleségével és 9 gyerekével. Olcott New England egyik leggazdagabb és legműveltebb embere volt akkoriban.

Az egyetem parkjában zajló ásatások során feltárták a család latrináját (a korabeli illemhely még külső, különálló építmény volt), amelyet egyúttal szemetesként is használtak. Értékes, import finomkerámia-darabkákat, kávé és mogyoró maradványait is megtalálták benne, és persze az emberi végtermékek maradványait is. Érdekes módon korabeli ásványvizes palackokat, illetve bélproblémák elleni orvosságos palackokat is tartalmazott az üreg.

Ovális ostorféreg peték a felső képeken, s kerek galandféreg peték az alsó képeken. Forrás: University of Dartmouth / Theresa Gildner.

A 200 éves ürülék gyakorlatilag semmiben sem különbözik már a talajtól, ám a mikroszkópos vizsgálatok galandféreg és ostorféreg petéit mutatták ki. Ez azért furcsa, mert e férgek elsődlegesen a meleg éghajlaton élnek, nem a hideg, havas New England területén.

Azt persze nem lehet megállapítani, hogy a megvizsgált minták az Olcott-család tagjaitól származnak-e, de az bizonyos, hogy a család ki volt téve a parazitákkal való találkozásnak, és nem csupán a szegény városi lakosokat fenyegették e bélférgek.

A kutatást vezető Jesse Casana professzor elmondta, hogy ma ugyan magától értetődőnek vesszük az olyan parazitafertőzést megelőző lehetőségeket, mint a kézmosás, vagy a folyóvíz a házban, 200 éve még egy igazán gazdag család számára sem voltak ezek adottak. A galandféreg és az orsóféreg is okozhat emésztési, tápanyag-felszívódási, növekedési problémákat, és bár a jó higiéné segítségével megelőzhető, a világ sok táján máig mindennapos a probléma, mivel sokan nem férnek hozzá a tiszta ivóvízhez sem.