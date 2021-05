Megsemmisült a kínai rakéta első fokozata

A Hosszú Menetelés 5B első fokozatának központi eleme az űrállomás pályára állítása után kontrollálhatatlan módon keringett tovább bolygónk körül. A kb. 30 méter hosszú, és nagyjából 20 tonnás eszköz gyakorlatilag egy cső, amely a légkörbe való visszatéréskor szinte teljesen megsemmisül. A becslések szerint csupán a hajtóművek egyes darabjai élhetnek túl egy ilyen visszatérést. Az egy évvel ezelőtti, a mostanihoz kísértetiesen hasonló esetben Elefántcsontpart területén találtak is belőle néhány darabkát.

A rakétafokozat ugyanazon a pályán keringett, amelyen az űrállomás is, vagyis a 41,5 fokos szélességi körök között, ezzel a visszatéréséhez is csak e területeken volt esély. A médiavisszhang természetesen igen nagy volt, és sokan figyelték világszerte a híreket, hogy mi lesz az elhasznált űreszköz sorsa.

A folyamatosan frissített pályaszámítások szerint 2021. május 8/9-én éjjelre várták a rakétafokozat megsemmisülését, nagyjából a magyar idő szerinti hajnal 4 körül. A fokozat ekkor elrepült Dél-Európa felett, majd a Közel-Keleten át az Indiai-óceán fölé érkezett. Az átrepülés területein Jordániából és Ománból is megörökítették – itt már reggel volt ekkor – a világos ég ellenére is látható rakétafokozatot. A kínai űrhivatal végül azt tette közzé, hogy magyar idő szerint 04:24-kor a Maldív-szigetek közelében semmisült meg a rakétafokozat.

Az indításkor készült felvételen láthatjuk a rakéta alsó felét, a vízszintes, sötét vonal alatt, amelyet körbefognak a segédrakéták. Ez a középütt elhelyezkedő rész volt az, amelynek a visszatérését most a fél világ végigizgulta. A teljes rakéta kb. olyan magas, mint egy tízemeletes ház. Forrás: CNSA

Az ilyen, irányíthatatlan űreszközök visszatérése mindig rengeteg bizonytalanságot rejt magában, mivel az, hogy mikor és hol lép be a sűrű légkörbe, magának a légkörnek a fizikai állapotától, kiterjedésétől függ, ez pedig napszakonként és a naptevékenység függvényében is folyamatosan változik. Épp ezért, a visszatéréseket nagy bizonytalansággal lehet csak előre jelezni, ez pedig az érintett régiók lakosságát általában nem igazán nyugtatja meg.

A Skylab amerikai űrállomás néhány darabját Ausztráliában találták meg, miután 1979 nyarán irányíthatatlan visszatérés következtében ott ért földet, jelenleg egy helyi múzeumban lehet ezeket megtekinteni. Azóta persze sokat fejlődött az űrtechnika és a hasonló eseteket aktívan igyekeznek elkerülni a különböző társaságok, ám ez nem mindig sikerül, illetve nem mindig elég erősek az ezért tett erőfeszítések.

A mostani kínai eset kapcsán a NASA új igazgatója, Bill Nelson szemrehányást tett Kínának amiatt a felelőtlensége miatt, amellyel a rakétafokozatuk helyzetét kezelték. A rakétafokozatba ugyanis nem építették be a kontrollált visszatéréshez szükséges technikát, így Kína valóban hazárdjátékot játszott vele. Bár igen kicsi az esélye annak, hogy ilyen esetekben lakott településen zuhanjon le bármi is, a kis esély is olyan esély, amelyet nem engedhet meg magának egy űrhivatal sem.

A Hosszú Menetelés 5B most megsemmisült fokozata a negyedik legnagyobb tárgy volt, amely valaha is irányíthatatlanul tért vissza a világűrből.