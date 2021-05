Főzéskor pöndörödő tésztát fejlesztettek

Egy kínai-amerikai kutatócsoport munkájának eredménye az az alakváltó tészta, amely főzés közben nyeri el végleges formáját. A tészta nyersen, szárazon teljesen lapos, így egészen kis helyen is elfér, ám a megfelelő idejű (pár perces) főzés hatására felpöndörödik, és a jól ismert olasz tésztákhoz hasonló alakokat ölt.

A tészta teljesen átlagos durumliszt és víz keveréke, ahogy maguk a boltban vásárolható olasz tészták is, ám a tésztakészítés során egy kis trükköt alkalmazott a kutatócsoport.

A kinyújtott és darabra szabott tésztákat egy bélyegzőszerű gép segítségével barázdált felületűvé tették, s főzéskor a tészta az alaposan megtervezett barázdák mentén hajlik el. A főzés ugyanannyi időt vesz igénybe, mint a hagyományos tészták esetében, és mire a tészta eléri a kívánt al dente állagot, addigra a tervezett alakot is felölti.

A barázdák mélységének, szélességének, irányának változtatásával nagyon sokféle görbülő felületet létre tudtak hozni a kutatók, a kísérleteik során pedig feltárták azokat a szabályozó mechanizmusokat, amelyek hatására az egyes tésztatípusok alakot váltottak, így jól tervezhetővé is vált a módszerrel készítendő tészta. A valós tésztákkal való kísérleteket a megismert szabályok alapján elvégzett modellkísérletek is követték, a hagyományos tésztákétól eltérő alakzatokkal. Mivel a szabályok már ismertek, semmi se szabhat határt annak, hogy milyen újszerű tésztaalakzatokat készítsenek, tervezzenek, akár egyedi szinten is.

A kutatók számításai szerint a laposan gyártott alakváltó tészta csomagolásán 56-89 százalékot lehet megtakarítani, és a lapos tészta gyártásához is kevésbé bonyolult gépek szükségesek, mint a nyersen a végleges alakjában kialakítotthoz.