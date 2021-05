Génmódosított szúnyogokat engedtek szabadon Floridában

Az Aedes aegypti nevű szúnyogfaj terjeszti az olyan betegségeket, mint a zika, a sárgaláz, a dengue-láz, és ezek előfordulása Floridában egyre nő, az idegenhonos szúnyogokkal együtt. A szúnyogfaj egy génmódosított változata arra képes (ha a szabadban élő populációba engedik), hogy az utódgenerációk egyedszámát jelentősen csökkentse.

Olyan gént hordoznak a módosított szúnyogok, amelyek a nőstény (vagyis a vérszívó, betegséget terjesztő) utódokra nézve halálosak, így a kikelő utódnemzedék nőstényei életképtelenek. Ezzel a vadon élő nőstények száma folyamatosan csökken, majd az érintett területen kipusztul a faj.

Florida déli részén, éveken át tartó szigorú engedélyezési folyamatot követően, néhány hete kezdték el kihelyezni az Oxitec nevű cég által előállított hím szúnyogok petéit, amelyek mostanában kezdnek kikelni. Egyelőre csak kis területen, demonstrációs vizsgálatként zajlik a kísérleti projekt, ám ha beválnak a hozzá fűzött remények, még idén nagyobb területen is folytathatják a módosított génállományú szúnyogok terjesztését.

A jelen módszer egyetlen alternatívája az, ha olyan rovarölő szerekkel permetezik rendszeresen a régiót, amely például a méheket is megöli, ám a szúnyogok közt is kezd rezisztencia kialakulni a mérgekkel szemben, így hosszú távon az se volna megoldás.

A Földön kb. 3500 szúnyogfaj él, ezekből csupán egy maroknyi képes emberi megbetegedések kórokozóit hordozni. A mostani akcióban csakis ezek egyike, az Amerikában idegenhonos Aedes aegypti pusztul ki, a többi, őshonos, a helyi ökoszisztéma részét képező faj érintetlen marad, és így a más rovarokra végzetes mérgeket sem kell használni.