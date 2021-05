Így hat a városi zaj a madarakra

„Eredményeink arra utalnak, hogy a fiatal énekesmadarak, csakúgy, mint a gyerekek, különösen ki vannak téve a zaj hatásainak, mert az egy kritikus fejlődési stádiumban befolyásolhatja a tanulásukat” – mondta a seewieseni Max Planck Intézet nemzetközi projektjét vezető Henrik Brumm.

A tudósok szerint az is lehetséges, hogy a közlekedési zaj a madarak énekének tartalmát is megváltoztathatja. A madarak egymástól tanulják el a dallamot, ezért a lárma miatt nő a hibák valószínűsége is.

A vizsgálatban hím zebrapintyfiókáknak játszották le rendszeresen felnőtt hímek énekét. Az egyik csoport madárnak zsúfolt utca zaját is lejátszották mellé.

A szakértők megállapították, hogy a zajos fészkekben felnövekvő állatok gyengébb immunreakcióval rendelkeztek.

„Úgy tűnik, a lárma krónikus stressz forrása ezeknél a fiatal madaraknál” – vélik a kutatók. Ráadásul késett a fiókák vokális fejlődése, és a megtanult ének kevésbé pontos volt.

Már régóta folynak a zebrapintyek megfigyelései. 2019 őszén a szakértők bemutattak egy tanulmányt, amely szerint az utcazaj mellett felnövekvő fiókák kisebbek voltak, mint a nyugodalmas fészkelőhelyen élők. Bár később behozták a lemaradást, a hosszú távú következmények nem kizárhatók.