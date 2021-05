Megküldte első képeit a kínai marsjáró

Rövidesen megkezdi tudományos misszióját a Csuzsong marsjáró, amely 2021. május 15-én szállt le. A rover már most sem tétlenkedik, a közelmúltban megküldte első fotóit – számol be a BBC. A képeken a robot előtt elterülő táj látható, a Csuzsong jelenleg még a leszállóegységén tartózkodik. A sikeres landolással az Egyesült Államok után Kína lett a második ország, amely robotot tudott juttatni a vörös bolygó felszínére.

A szakértők bíznak benne, hogy a marsjáró legalább 90 marsi napig folytathatja misszióját. A hat kerekű robot az Utopia Planitia nevű régióban ért földet, ez egy hatalmas, 3500 kilométer átmérőjű terület a bolygó északi féltekén. Itt folytatott kutatást 1976-ban a NASA Viking-2 űrszondája, és elképzelhető, hogy a térségben egykor egy óceán feküdt.

A Kína Nemzeti Űrügynökség (CNASA) oldalán több felvétel is látható, melyeket a Csuzsong készített. Az oldalon emellett a Tianven-1 űrszonda által rögzített videók is megtekinthetőek, melyek a leszállóegység landolását mutatják be.

A Csuzsong képei arról árulkodnak, hogy a rover megkezdte műszerei és rendszerei előkészítését. A 240 kilogrammos robot amerikai „rokonaihoz”, a Curiosityhez és a Perseverance-hez hasonlóan olyan lézeres berendezéssel is fel van szerelve, mellyel tanulmányozhatja a kőzetek összetételét. A Csuzsong emellett a felszín alatti vízjeget is keresi.