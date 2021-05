Gombából épülhetnek a jövő műholdjai

Ahogy fejlődik az űrtechnológiánk, úgy gyülemlik a Föld körül keringő szemét. A már használaton kívüli rakéták, műholdak, egyéb űreszközök és azok törmelékei nagy számban vannak jelen bolygónk körül, és egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a még működő űreszközökre.

Rengeteg szakértő dolgozik azon, hogy megoldást találjanak a problémára. Közéjük tartozik Max Justice kiberbiztonsági szakember is, aki hosszú időn át tevékenykedett az űriparban. Justice célja most az, hogy micélium szálakból hozzon létre műholdakat – számol be Universe Today. A fehérjében gazdag anyagot gombákból vonják ki, az utóbbi időkben pedig több kutató is kísérletezni kezdett azzal, hogy a környezetbarát, olcsó, erős és nem szennyező alapanyagból különböző tárgyakat hozzanak létre. Kialakítottak már gomba alapú csomagolóanyagot, műbőrt, koporsót, sőt még szörfdeszkát is.

Justice számára az inspirációt a Doi Takao, a Kiotói Egyetem munkatársa által vezetett projekt jelenti. A japán szakértő csapatával azon dolgozik, hogy fából hozzanak létre kevésbé szennyező műholdakat. Justice szerint a micélium előnye a fával szemben, hogy típustól függően erősebb, jobban ellenáll a tűznek és a hidegnek, könnyebb, rugalmasabb, illetve fenntarthatóbb. A szakértő hozzátette, egy micéliumból készült űreszköz széteséséhez nagyon nagy energiára lenne szükség az űrben, ami valójában előny, hiszen csökkentené a veszélyes törmelékek kialakulását.

Justice szívesen látná, ha a NASA és más nemzetek űrügynökségei, illetve a magánszektor képviselői, így a SpaceX elkezdenének érdeklődni a különleges alapanyag iránt.