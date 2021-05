Paleontológiai felfedezés otthonról

Forrás: University of Washington / Christian Sidor

A Washingtoni Egyetem kutatói, amit csak lehetett, otthoni munkaként végeztek el a járvány időszakában, így Christian Sidor professzor, tanítványai, köztük Bryan Gee sok időt töltöttek el a korábban kiemelt kövületek tisztogatásával, vizsgálatával. E munkálatok közt kiemelt sikerű volt az, a Gee vezette vizsgálat, amelyben egy kora triászból származó, kb. 250 millió éves, szalamandra méretű kétéltűt, mint kiderült, a Micropholis stowi nevű állatot elemeztek. A kövületeket az Antarktikán találták pár éve, viszont most volt idő és lehetőség az alapos mérésekre és az elemzésre.

A triász kezdetén bolygónk kontinenseinek java még a Pangea szuperkontinens részeként létezett, ám ennek ellenére is csak a mai Dél-Afrikában találtak eddig e nembe tartozó kétéltűeket. Gee vizsgálatának eredményeként kiderült, hogy sokkal nagyobb területen éltek, mint azt a korábbi ismeretek sejtetni engedték.

A faj antarktikai jelenléte az állat életmódjáról is vall: generalista lehetett, vagyis képes volt különböző környezeti adottságokhoz is alkalmazkodni, és nem csupán egy speciális terület volt alkalmas a megélhetéséhez.

Labor a nappaliban, kutyával Forrás: University of Washington / Bryan Gee

A professzor a fiatal kutató otthonába vitte a mikroszkópot és a vizsgálatra váró kövületeket, ahol azután Gee, a nappaliban berendezett házi laborjában elvégezte a szükséges munkát. A mikroszkópra azon apró anatómiai jegyek azonosításához volt szükség, amelyek révén az egykori állat faji hovatartozását igazolni lehetett.

A maradványokon még további méréseket végeznek majd a kutatók, azután hamarosan méltó helyükre, a Burke Múzeum kiállítására kerülnek.