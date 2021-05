Víz alatti vulkánok lehetnek az Europa mélyén

Egy új tanulmány alapján a geológiai értelemben vett közelmúltban aktív lehetett az Eropa tengerfeneke, és talán még mindig vannak működő vulkánok a hold mélyén – számol be a NASA. A kutatók bíznak benne, hogy a 2024-ben induló Europa Clipper missziója segíthet jobban megismerni az égitestet.

Az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az Europa jeges külseje és kőzetekből álló belseje között egy hatalmas vízóceán húzódik. Marie Běhounková, a prágai Károly Egyetem munkatársa és kollégái most arra jutottak, hogy az objektumnak elég belső hője lehet ahhoz, hogy a tengerfenéken vulkáni aktivitás legyen.

Ahhoz, hogy az Europa köpenye megolvadjon, a Jupiter elképesztő gravitációs hatására van szükség. Ahogy a hold kering a gázóriás körül, megfeszül a tömegvonzás miatt, a mechanikai erő következményeként pedig hő keletkezik. A friss tanulmányban a kutatók modellezéssel mutatják be a folyamatot. Běhounkováék szerint az égitest pólusainak környékén több hő jöhet létre, így valószínűleg itt jelentősebb az aktivitás.

Amennyiben valóban vannak vulkánok az Europa mélyén, akkor olyan hidrotermális rendszereket alkothatnak, melyekhez hasonlóak a Föld óceánjaiban is megtalálhatóak. Ezeknél a kürtőknél egyes mikrobák is jól érzik magukat, és napfény nélkül is képesek fennmaradni. Běhounková szerint eredményeik megerősítik azt az elképzelést, mely alapján a hold rejtett óceánjában az élet is kialakulhatott.