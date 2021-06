Kisebb űrszemét találta el a Nemzetközi Űrállomás egyik robotkarját

Egy kisebb űrszemét ütközött a Nemzetközi Űrállomás (ISS) robotkarjának – számol be a Space.com. A sérülést május 12-én fedezték fel, az ISS programjában részt vevő űrszervezetek szerint az eset rövid távon nem jelent fenyegetést.

A kanadai gyártmányú Canadarm2 kar 2001 óta működik, a lyukat egy rutinellenőrzés során vették észre a Kanadai Űrügynökség munkatársai. Úgy tűnik, a kis méretű sérülés nem veszélyezteti a Canadarm2 működését, a 17,6 méter hosszú, 35 centi átmérőjű robotkar teljesítménye nem változott.

A 35 cm átmérőjű robotkar sérülése a burkolaton látható, Forrás: NASA / CSA

Az űrszemét egyre nagyobb problémát jelent: a Föld körül már most nagy számban vannak jelen használaton kívüli űreszközök, illetve azok törmelékei, arányuk pedig egyre nő. A maradványok nekiütközhetnek a még funkcionáló műholdaknak, űrteleszkópoknak és egyéb űreszközöknek. Korábban a Nemzetközi Űrállomással már többször is pályát kellett módosítani, hogy elkerüljék az ütközéseket, az ISS-en pedig több sérülést is felfedeztek az évek során.

A Canadarm2 elődje 1981 és 2011 között működött, és többek közt a Hubble űrtávcső elindításában is segített. A kanadai kormány 2019-ben jelentette be, hogy el akarják készíteni a robotkar harmadik generációját is.