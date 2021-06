Trükkösen porolták le InSight Mars szonda napelemét

A marsjárók napelemeire rakódott finom port általában a jelentősebb szelek, s az ezekkel érkező homokszemcsék takarítják le. De mi a helyzet, hanem jön az erős, homokszemcsés szél? Az InSight szondát még a kora tavaszi hónapokban jelentős mennyiségű finomszemcsés por lepte be, ezért számos, nem létszükségletű műszerét le is állították arra az időre, míg a marsi tél tart.

Azonban a NASA JPL beszámolója szerint nemrégiben olyan ötlettel állt elő a szonda irányító csapata, amellyel gyorsítani lehet a folyamatot: a markolókanál segítségével homokot hintettek a napelem közelébe, így a belekapó szél a szemcséket elsodorva le tudott takarítani egy keveset a kirakódott porból. A módszer révén naponta kb. 30 Watt energiát nyert a szonda.

Ez most különösen fontos, mivel a Mars hamarosan eléri a naptávolpontját, vagyis egy kis ideig még csökkenni fog a besugárzás. A szonda a mostani manőverrel nyert többlet energiát a műszerei fűtésére, és a fedélzeti számítógép működésére fordítja. A tudományos munkát majd akkor folytatja az eszköz, ha újra több energiát kaphat a Naptól.

Az irányítók már korábban is próbálkoztak portalanítással, például a szonda megérkezése után a napelemek kinyitásához használt motorokkal kissé megrezgették a napelemeket. Most azonban egyre inkább a szórásos módszer felé hajlott a csapat. A trükkös takarításra 2021. május 22-én dél körül, a marsi nap leginkább szeles időszakában került sor. A másodpercenként 6 méteres sebességgel fújó szél, úgy tűnik, sikeresen belekapott a szemcsékbe, és a művelettel egyazon időpontban a szonda energiaellátása is hirtelen megnőtt. Bár még ez sem garancia, hogy a szonda túléli a marsi telet, de nőtt így az esélye rá. A szondát eredetileg két évi munkára tervezték, ezen az időn már túl is van, sőt a NASA további két évvel meghosszabbította a küldetést.

Bár sokan kifogásolják, hogy miért használnak napelemeket egy ilyen szonda esetében ennek olyan okai vannak, mint a napelemes energiarendszer egyszerűsége, így annak kisebb meghibásodási esélye, illetve a tömege is kisebb, amely egy mélyűri küldetésnél nagyon fontos szempont. Ha a napelemek tisztítását egy beépített rendszerre, például seprűkre vagy rotorlapátok keltette légmozgásra bíznák, ez is egy plusz hibalehetőség volna csupán. Azonban a Spirit és az Opportunity roverek sok évi munkája bizonyította, hogy a marsi széllökések és forgószelek nagyon jól le tudják takarítani a napelemeket.

Az InSight augusztusban már több energiával gazdálkodhat, amint a Mars újra elkezd közeledni a Naphoz