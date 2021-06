Ez az amazóniai törzs a világ egyik legegészségesebb népcsoportja

Forrás: Tsimane Health and Life History Project Team

A bolíviai amazóniai esőerdőben élő tsimane nép a fejlett társadalmakétól nagyon eltérő életmódot folytat. Egy friss tanulmány alapján a népcsoport agya jóval egészségesebb, mint miénk – számol be a Dél-Kaliforniai Egyetem oldala.

A mezőgazdasággal, gyűjtögetéssel, vadászattal és halászattal foglalkozó tsimanék még ma is többnyire elszigetelten élnek, és hagyományos módszerekkel jutnak élelemhez. Egy 2017-es vizsgálat már bebizonyította, hogy a világon ezen csoportnak a legegészségesebb a szíve, körükben nagyon ritkák a szív- és érrendszeri betegségek. Az új tanulmány most azt is felfedi, hogy a tsimanéknál az agy jóval kevésbé sorvad az öregedés során, mint az amerikaiaknál és európaiaknál.

Andrei Irimia, a Dél-Kaliforniai Egyetem idegtudósa és a csapat tagja szerint a törzs remek természetes kísérletet biztosít, mellyel felmérhetik a modern életmód egészségre gyakorolt hatásait. A kutatók 746 felnőttet vizsgáltak, akik 40-94 évesek voltak, az alanyokat a legközelebbi városba szállították, ahol van elérhető CT. Az elemzés eredményeit fejlett területeken élők adataival vetették össze. Bár a tsimanéknál kimutattak magas gyulladási szintet, az láthatóan nem volt súlyos hatással agyukra.

A szakértők azt feltételezik, hogy a nyugati társadalmakban az elhízás és az anyagcserével kapcsolatos problémák vezethetnek a veszélyes gyulladáshoz, míg a tsimanéknál légzőszervi, emésztőrendszeri és parazitafertőzés állhat a háttérben. A kutatók bíznak benne, hogy eredményeik hozzájárulhatnak az agyat érintő betegségek gyógyításához.