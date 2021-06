Egész városokat törölhetett volna el az ősi cunami

Egy új vizsgálat alapján több skót város is elpusztult volna abban a cunamiban, amely nagyjából 8200 éve csapott le a térségre – számol be a The Guardian. A becslések alapján az esemény Skócia északi és keleti partvidékének mintegy 600 kilométeres szakaszát érintette, a szakértők úgy vélik, hogy egy hasonló cunami manapság nagyon súlyos következményekkel járna. Napjainkban a tengerszint magasabb, mint 8200 éve, a partokon pedig számos település található. A kutatók úgy gondolják, hogy egy, a Storegga cunamihoz mérhető esemény Arbroath, Stonehaven, Aberdeen, Inverness és Wick egyes részeit elpusztítaná.

A csapat modellezéssel próbálta felmérni, hogy a hullám milyen mélyen nyomulhatott be a partoktól. Az eredmények alapján a víz akár közel 30 kilométert is megtehetett a szárazföldön, az esemény valószínűleg teljesen elsodorta volna a Montrose-hoz hasonló településeket – a 12 ezres város egy árapály-lagúnára néz.

A Storegga cunami a legsúlyosabb természeti katasztrófa volt, amely az elmúlt 11 ezer évben a mai Egyesült Királyság területét sújtotta. Az esemény egy víz alatti földcsuszamlás váltotta ki a Norvég-tengerben. A cunami elnyelte Dogger-földet, amely egykor összekötötte Britanniát, Dániát és Hollandiát, a katasztrófa valószínűleg súlyos hatást gyakorolt a korabeli közösségekre.

A kutatók a partokról származó üledékmintákat datáltak, ily módon következtetni tudtak a hullámok relatív erejére. Mark Bateman, a Sheffieldi Egyetem munkatársa és a csapat vezetője szerint az ősi cunamit régóta ismerik, de ez az első alkalom, amikor üledékek alapján mérték fel, mennyire juthatott messzire a szárazföldön. Bár jelenleg Norvégia felől nem számítanak fenyegetésre, az eredmények igazolják, hogy az Egyesült Királyságot veszélyeztethetik a vulkánokhoz köthető áradási események.